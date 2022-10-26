В Ассоциации мини-футбола России прокомментировали недопуск Чишкалова на матч ЛЧ

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев отреагировал на информацию о том, что нападающего «Бенфики» и сборной России Ивана Чишкалу не пустили на матч 3-го тура Лиги чемпионов против «Юнайтед Галати», который должен состояться в Румынии.

«С футбольной точки зрения это неправильно, когда политика вмешивается в спорт. Иван — один из самых достойных игроков мирового футзала. Он получил приглашение в «Бенфику», значит, мировое футзальное сообщество признает его талант. Сегодняшние политические реалии и некий психоз у наших европейских коллег не позволяют пустить Ивана на матч Лиги чемпионов. Насколько мне известно, у него были оформлены документы по всем европейским правилам. Это не по-спортивному, спорт должен объединять. Не надо использовать спортивную площадку для того, чтобы таким способом показывать, что русские не должны быть на соревнованиях. Чишкала сейчас один из лидеров «Бенфики», его отсутствие может повлиять на результат», — приводит слова Алиева Metaratings.ru.

Нападающий сборной России по мини-футболу Чишкала выступает за «Бенфику» с 2020 года. В мае 2022 года футболист продлил контракт с португальским клубом до 2025 года.

Лига чемпионов по футзалу проходит с 26 по 29 октября.