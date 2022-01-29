29 января в Амстердаме (Нидерланды) сборная России проведет матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Соперник — сборная Польши.

Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

В первом матче россияне разгромили команду Словении (7:1), во втором — переиграли Хорватию (4:0).

Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.

Матчи чемпионата Европы-2022 проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля