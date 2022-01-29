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Сегодня, 15:30

Россия — Польша: прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу

Прямая трансляция матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Польша
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Россия — Польша.
Фото АМФР

29 января в Амстердаме (Нидерланды) сборная России проведет матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу. Соперник — сборная Польши.

Игра начнется в 16.30 по московскому времени.

В первом матче россияне разгромили команду Словении (7:1), во втором — переиграли Хорватию (4:0).

Видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет посмотреть по этой ссылке.

Матчи чемпионата Европы-2022 проходят в Амстердаме и Гронингене с 19 января по 6 февраля

Сборная России по&nbsp;мини-футболу. Расписание и календарь матчей сборной России по мини-футболу на чемпионате Европы-2022

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