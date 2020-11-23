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КПРФ дома обыграл «Тюмень»

21:17
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КПРФ победил «Тюмень» (6:3) в матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу. В составе победителей отличились Ромуло, Лин, Нандо, Артем Ниязов и Сергей Кручинин. Еще один мяч в свои ворота отправил Иван Милованов.

КПРФ с 24 очками лидирует в турнирной таблице. У «Тюмени» столько же очков и на два матча больше, команда идет второй.

Минифутбол

Чемпионат России

4-й тур

КПРФ (Москва) — «Тюмень» — 6:3 (4:0)

23 ноября. Климовск. «УСЦ Юность».

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