КПРФ дома обыграл «Тюмень»
21:17
КПРФ победил «Тюмень» (6:3) в матче четвертого тура чемпионата России по мини-футболу. В составе победителей отличились Ромуло, Лин, Нандо, Артем Ниязов и Сергей Кручинин. Еще один мяч в свои ворота отправил Иван Милованов.
КПРФ с 24 очками лидирует в турнирной таблице. У «Тюмени» столько же очков и на два матча больше, команда идет второй.
Минифутбол
Чемпионат России
4-й тур
КПРФ (Москва) — «Тюмень» — 6:3 (4:0)
23 ноября. Климовск. «УСЦ Юность».
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