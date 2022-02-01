Губерниев поделился мнением о полуфинале Россия — Украина на чемпионате Европы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал предстоящий полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встретятся сборные России и Украины.

«Это прекрасно! Почаще бы таких встреч. Две прекрасные команды сойдутся. Вся истерия, которая поднимется, никакого отношения к спорту не имеет. Пусть победит сильнейший. Здорово, что так случилось. Мы все знаем, какие талантливые футболисты и мини-футболисты на Украине. Мне не хватает матчей между «Спартаком» и киевским «Динамо» в большом футболе. Я вырос на Лобановском, Бышовце, Сабо», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Сегодня, 1 февраля, Россия обыграла в четвертьфинале ЧЕ-2022 Грузию со счетом 3:1. Украина, в свою очередь, ранее победила сборную Казахстана (5:3). Полуфинальный матч состоится 4 февраля. О времени начала будет сообщено дополнительно.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля. Все матчи плей-офф проходят в Амстердаме.