Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о полуфинальном матче между сборными России и Украины на чемпионате Европы-2022 по мини-футболу в Нидерландах.

«Совершенно нормально отношусь к этому противостоянию. Я жил в понятии «спорт вне политики». Только от Украины исходят посылы не обниматься, не фотографироваться, не стоять рядом. Это недальновидная политика. В 1975 году вообще в сборной было 10 киевлян и я один. Подогреваться будут только люди с украинской стороны. На этом чемпионате немного фанатов. Ничего особого не может произойти на этом матче. Не думаю, что вообще могут быть какие-то последствия у этого противостояния», — сказал Ловчев «СЭ».

Сегодня россияне обыграли сборную Грузии (3:1). Дубль сделал Иван Чишкала, также отличился Артем Ниязов.

Украинцы, в свою очередь, вчера обыграли сборную Казахстана (5:3). Команда впервые за 17 лет пробилась в полуфинал Евро.