В финале российской суперлиги сыграют «Газпром-Югра» и КПРФ

«Газпром-Югра» обыграл «Синару» в пятом решающем матче 1/2 финала суперлиги — 3:1. Клуб из Югорска выиграл серию со счетом 3:2 и пробился в финал.

В решающей серии «Газпром-Югра» встретится с КПРФ, который всухую выиграл серию с «Тюменью» — 3-0.

«Газпром-Югра» — двукратные чемпионы России, КПРФ второй раз за последние два года выходит в финал. В прошедшем сезоне московский клуб уступил «Тюмени».

Чемпионат России

1/2 финала

Пятый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0)

Счет в серии — 3-2