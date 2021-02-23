Мини-футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Мини-футбол

«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Белоруссии в Хорватии

19:01
Теги:

«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу пройдет в Хорватии, сообщает пресс-служба УЕФА. Изначально решающий раунд соревнований должен был пройти в Белоруссии.

В восьмерку сильнейших команд Европы, помимо российских КПРФ и «Газпрома-Югры», пробились испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», словенский «Добовец» и казахстанский «Кайрат».

Мини-футбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир