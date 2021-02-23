«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу перенесен из Белоруссии в Хорватии
19:01
«Финал восьми» Лиги чемпионов по мини-футболу пройдет в Хорватии, сообщает пресс-служба УЕФА. Изначально решающий раунд соревнований должен был пройти в Белоруссии.
В восьмерку сильнейших команд Европы, помимо российских КПРФ и «Газпрома-Югры», пробились испанские «Барселона» и «Интер», португальские «Спортинг» и «Бенфика», словенский «Добовец» и казахстанский «Кайрат».
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