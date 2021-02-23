Чемпионаты Европы-2020/21 по футзалу среди юношей и девушек до 19 лет отменен

УЕФА принял решение сегодня, 23 февраля, отменить розыгрыш чемпионатов Европы по футзалу среди юношей и девушек до 19 лет в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса.

Исполком руководствовался тем, что при нынешних ограничениях команда не сможет свободно перемещаться по миру, а это вызовет много трудностей в проведении турнира.

Кроме того, было решено назначить Загреб местом проведения финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 по футзалу. Ранее ключевые матчи должны были пройти в Минске.