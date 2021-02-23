Чемпионаты Европы-2020/21 по футзалу среди юношей и девушек до 19 лет отменен
УЕФА принял решение сегодня, 23 февраля, отменить розыгрыш чемпионатов Европы по футзалу среди юношей и девушек до 19 лет в текущем сезоне из-за пандемии коронавируса.
Исполком руководствовался тем, что при нынешних ограничениях команда не сможет свободно перемещаться по миру, а это вызовет много трудностей в проведении турнира.
Кроме того, было решено назначить Загреб местом проведения финальной стадии Лиги чемпионов УЕФА-2020/21 по футзалу. Ранее ключевые матчи должны были пройти в Минске.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0266-11a565163b5c-6a942ed5c21e-1000--%D1%83%D0%B5%D1%84%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D0%B5-2020-21-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю