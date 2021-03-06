Дубль Робинью помог сборной России обыграть Францию в отборе на Евро-2022

Сборная России по мини-футболу на выезде 5 марта обыграла Францию (3:2) в матче третьего тура отборочного турнира на чемпионат Европы-2022.

Дублем в составе российской команды отличился Робинью, еще один мяч забил Иван Чишкала.

После трех сыгранных матчей Россия лидирует в группе 2 с девятью очками. На втором месте Грузия, у которой 4 очка, два очка у французов и одно — у армян.

Напрямую на чемпионат Европы попадает победитель группы. Командам осталось сыграть еще три матча в формате каждый с каждым.

Мини-футбол

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд. Группа 2

Франция — Россия — 2:3 (0:0)