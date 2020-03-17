Чемпионат России по мини-футболу приостановлен до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, информирует сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Ранее были остановлены матчи в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и других лигах под эгидой РФС.

— Руководствуясь данным решением, Ассоциация мини-футбола России сообщает о приостановке до 10 апреля 2020 года Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) и мероприятий, проводимых под эгидой РФС и АМФР: чемпионат России по мини-футболу среди команд клубов суперлиги, первенство России по мини-футболу среди команд клубов Высшей лиги, чемпионат России по мини-футболу среди женских команд, Кубок России по мини-футболу среди мужских команд. Изменения в календарях указанных соревнований и мероприятий вступают в силу с 17 марта, — отмечается в сообщении.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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