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Бывший игрок сборной России по мини-футболу выпал с балкона и разбился насмерть

22:22
Георгий Сомхишвили. Фото МФК КПРФ
Георгий Сомхишвили. Фото МФК КПРФ
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Бывший игрок сборной России по мини-футболу Георгий Сомхишвили погиб, выпав с балкона на 15-м этаже многоэтажного жилого дома на севере Москвы, информирует ТАСС.

«В 17:15 на улице Михайловская, дом 20 с балкона на 15-м этаже на козырек первого подъезда в жилом доме упал мужчина, от полученных травм он умер. По предварительным данным, погибшим оказался спортсмен Георгий Сомхишвили», — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Георгий Сомхишвили был защитником мини-футбольного клуба КПРФ. С 2002 по 2010 год играл в ЦСКА. В составе сборной РФ провел два матча в 2007 году. Ему было 35 лет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11817215

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Иван Шитик все материалы автора

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