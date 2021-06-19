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«Синара» стала трехкратным чемпионом России по мини-футболу

15:31

«Синара» стала победителем чемпионата России, в четвертом матче на выезде обыграв «Тюмень» со счетом 8:4. Счет в серии стал 3-1.

Голы в составе победителей забили Сергей Абрамов (дубль), Никита Фахрутдинов (дубль), Максим Герасимов (хет-трик) и Егор Иванов (41).

У проигравших отличились Андрей Батырев (хет-трик) и Руан Пабло Алфен.

«Синара» также заняла первое место по итогам регулярного чемпионата страны. Ранее команда дважды становилась чемпионом России (2009, 2010).

Чемпионат России

Финал

«Тюмень» (Тюмень) — «Синара» (Екатеринбург) — 4:8

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