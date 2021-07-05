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Создатель и владелец «Дины» находится под стражей

19:53
Сергей Козлов. Фото amfr.ru
Сергей Козлов. Фото amfr.ru
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Сергей Козлов, создатель и владелец мини-футбольной «Дины», уже полтора месяца находится под следствием.

Сергей КОЗЛОВ.Сергей Козлов: «Костю Еременко вытаскивал из КПЗ»

По словам лучшего футболиста СССР 1972 года, легендарного спартаковца Евгения Ловчева, банкиру грозит до пяти лет тюрьмы.

— Говорят, знаменитого банкира Сергея Козлова, владельца мини-футбольного клуба «Динамо», давно уже посадили.

— Да? Странно. Не слышал! Сейчас узнаю — перезвоню...

— (через пять минут, голосом еще печальнее.) Да, Аркашка Белый подтверждает — полтора месяца как закрыли. Была апелляционная какая-то штука — но до пяти лет ему грозит. Все равно Сережа остается моим другом. Мне очень горько.

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Юрий Голышак все материалы автора

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