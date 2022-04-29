Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о нападающем «Ромы» и сборной Узбекистана Элдоре Шомуродове.

— Когда в «Ростове» пересеклись с Шомуродовым, могли представить, что парень до «Ромы» дорастет?

— Шомуродов для меня загадка. Я уже находился в команде, когда летом 2017-го он приехал из Узбекистана, подписал контракт. Поначалу это был... Как бы помягче сформулировать... Ну просто Элдор. В октябре я порвал «кресты», полгода восстанавливался. Вернулся — и увидел совершенно другого Шомуродова.

— Какого же?

— Смотрел и поражался — ну, реально другой! Может, подменили? И бежит, и отдает, и забивает. За шесть месяцев из обычного игрока превратился в качественного форварда. Со временем стал вообще топ — по российским меркам, конечно.

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