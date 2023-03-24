Яровинский: «Наш общий товарищ бросил Слуцкому в лицо карточки и крикнул: «На, сука!»

Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере армейцев и казанского клуба Леониде Слуцком.

— Про Слуцкого говорят — «обидчивый». В самом деле?

— Я бы не сказал. В последние годы в футбольной тусовке очень популярны настольные игры. Какие страсти кипят за столом, мама не горюй! Кому-то со стороны может показаться, что сейчас люди поубивают друг друга. Настрой действительно у всех серьезный, потому что профессиональные спортсмены и тренеры, даже играя в крестики-нолики, хотят победить. Это уже в крови. Но игра заканчивается — ни ссор, ни обид. Поржали и забыли.

— Вы к чему?

— Как-то большущей компанией, включая Слуцкого, играли в «Экивоки». С нами был старый товарищ. Не из мира футбола, тихий, скромный человек, приятный в общении. Но так пропитался нашей огненной атмосферой, что, обыграв на последних секундах команду Леонида Викторовича, вскочил, бросил ему в лицо карточки и крикнул: «На, сука!» Слуцкий не обиделся! Наоборот, смеялся громче всех.

— Со стороны кажется, что за последние годы он стал жестче, циничнее. Согласны?

— Нет! Слуцкий времен ЦСКА был гораздо циничнее, чем сейчас, когда у него появились дополнительные стимулы.

— Какие же?

— Развитие игроков. Думаю, сегодня для него это важнее титулов. Поскольку завоевать их что с «Витессом», что с «Рубином» практически нереально. Нет-нет, с возрастом Леонид Викторович стал менее циничным. Более человечным. Закрывает глаза на какие-то нюансы, которые раньше бы не простил.