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28 марта, 20:09

Выборы президента Федерации фристайла России пройдут 8 апреля

Иван Шитик
Корреспондент
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Отчетно-выборная конференция Федерации фристайла России (ФФР) пройдет 8 апреля, сообщает ТАСС.

Выборы президента организации, согласно Закону «О спорте», должны быть проведены в рамках отчетно-выборной конференции федерации в течение полугода после окончания Олимпиады. На данный момент кандидаты на пост главы ФФР неизвестны. Действующим президентом организации является Алексей Курашов, он возглавляет ее с 2016 года.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России по фристайлу завоевала три бронзовые медали. Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле, Илья Буров выиграл медаль в акробатике, а Сергей Ридзик — в ски-кроссе.

Источник: https://tass.ru/sport/14207849
Сборная России по фристайлу
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