Выборы президента Федерации фристайла России пройдут 8 апреля

Отчетно-выборная конференция Федерации фристайла России (ФФР) пройдет 8 апреля, сообщает ТАСС.

Выборы президента организации, согласно Закону «О спорте», должны быть проведены в рамках отчетно-выборной конференции федерации в течение полугода после окончания Олимпиады. На данный момент кандидаты на пост главы ФФР неизвестны. Действующим президентом организации является Алексей Курашов, он возглавляет ее с 2016 года.

На Олимпийских играх в Пекине сборная России по фристайлу завоевала три бронзовые медали. Анастасия Смирнова заняла третье место в могуле, Илья Буров выиграл медаль в акробатике, а Сергей Ридзик — в ски-кроссе.