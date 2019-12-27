Фристайл
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фристайл

Фристайлистка Романовская признана лучшей спортсменкой гонки в Белоруссии

13:47

Фристайлистка Александра Романовская стала лучшей спортсменкой года в Белоруссии. В 2019 году она чемпионкой мира в лыжной акробатике и выиграла этап Кубка мира в Москве. В референдуме издания «Спортивная панорама» она набрала 510 очков.

Второе место заняли Ольга Худенко и Мария Литвинчук (гребля на байдарках) — 465 очков. Они выиграли чемпионат мира и Европейские игры. Третьей стала теннисистка Арина Соболенко (454), четвертой — Ольга Силкина, выступающая в современном пятиборье (397). Пятое место занял штангист Андрей Армянов, который стал лучшим среди мужчин (392).

Дополнительная информация

https://sportpanorama.by/2019/12/27/aleksandra-romanovskaya-i-andrej-aryamnov-luchshie-sportsmeny-goda-v-belarusi/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир