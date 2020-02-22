Россиянин Максим Буров занял четвертое место на этапе Кубка мира в белорусских Раубичах в лыжной акробатике. Победу одержал американец Джастин Шенефельд.

У женщин выиграла австралийка Лора Пил.

Раубичи (Белоруссия)

Кубок мира

Женщины

Акробатика

1. Лора Пил (Австралия)

2. Сюй Мэнтао (Китай)

3. Сюй Сицюнь (Китай)

4. Кун Фаньюй (Китай)

5. Эшли Колдуэлл (США)

6. Уинтер Винецки (США)...

12. Любовь Никитина (Россия)...

21. София Алексеева (Россия)

Мужчины

1. Джастин Шенефельд (США)

2. Льюис Ирвинг (Канада)

3. Джонатон Лайллис (США)

4. Максим Буров (Россия)

5. Павел Кротов (Россия)

6. Цзя Цзунян (Китай)...

19. Илья Буров (Россия)