Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Белоруссии

Российский фристайлист Максим Буров завоевал золото в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске. Результат 20-летнего спортсмена составил 120,36 балла.

Второе место занял белорус Антон Кушнир (118,10), третье - еще один россиянин Станислав Никитин (99,12). Илья Буров стал 9-м, Павел Кротов - 15-м.

В женских соревнованиях весь пьедестал заняли китаянки: победу одержала Сюй Мэнтао с результатом 87,77 балла, второе место заняла Сюй Сыцунь (80,33), третье - Шао Ци (80,04). Россиянка Кристина Спиридонова стала 10-й (60,16), Любовь Никитина - 21-й, Софья Алексеева - 22-й.

Заключительный этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдет 2 и 3 марта в Китае.

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