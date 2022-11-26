«На ЧМ-94 Черномырдин перед матчем зашел в раздевалку: «Ребята, было у меня видение — выиграем 2:0. Но они забьют первыми!»

История неудачного турнира для сборной России.

В 1994 году на чемпионате мира в США сборная России, которую тренировал Павел Садырин, попала в группу с Бразилией, Швецией и Камеруном. Начали мы турнир с двух поражений. Сначала уступили бразильцам — 0:2, затем шведам — 1:3.

Зато в третьем туре с Камеруном случились знаменитые 6:1 с рекордными пятью голами Олега Саленко, который в итоге разделил «Золотую бутсу» ЧМ с болгарином Христо Стоичковым.

Существовала уйма вариантов, при которых наша команда все-таки проходила в 1/8 финала. К сожалению, ни один не сработал. О том, что творилось в сборной после победы над Камеруном, рассказал в 2020 году в «Разговоре по пятницам» очевидец тех событий — известный музыкант, руководитель группы «Зодчие» и основатель команды звезд эстрады «Старко» Юрий Давыдов.

— На сеульской Олимпиаде вы с группой «Зодчие» оказались в официальной группе поддержки. Так было и на ЧМ-1994?

— Нет. Стихийно вышло. Какая-то пирамида «Форум-футбол» насшибала денег — проспонсировала поездку мне и Борису Хмельницкому, известному артисту.

— Турнир наша сборная провалила.

— Перед матчем со Швецией Виктор Черномырдин явился в раздевалку: «Ребята, было у меня видение — выиграем 2:0. Но они забьют первыми!» Вот и весь чемпионат такой. Хотя грохнули Камерун и были уверены, что пройдем дальше.

— Разве шанс был велик?

— Из десяти вариантов девять нас выводили из группы. А после Камеруна недельный перерыв — поэтому по сложившейся традиции я появился в расположении сборной с сумкой. В которой что-то звякало. Ну и сели.

— Ударно?

— Собрались в номере у Харина. Отмечали с таким размахом, что даже мне стало не по себе. Кстати, именно Димка поначалу не прикасался — сидел и высчитывал варианты. Пройдем или нет. Он-то и объявил с торжеством про «девять из десяти».

Матч против сборной Бразилии. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Камерунцы сдали нам тот матч?

— Нет. Просто играть не хотели.

— Это еще почему?

— Им не заплатили — они вообще не собирались на матч выходить. К тому же два предыдущих проиграли, для Камеруна все уже было ясно.

— Дмитрий Кузнецов рассказывал: атмосфера в нашей сборной была чудовищная.

— Это ошибка Садырина: взял паузу — так уж держи. Зачем надо было кого-то ждать, уговаривать из 14 отколовшихся? Без них было кому играть. На драйве вполне могли выйти из группы.

— Садырин-то понял, что ошибся?

— Я вам расскажу совсем уж интимные вещи. Ребята в тот вечер просто нажрались! Выпустили пар! Выхожу из коттеджика продышаться — и сталкиваюсь нос к носу с Садыриным: «Что у вас происходит? Я зайду!» Пытаюсь удержать: «Павел Федорович, не стоит вам туда сейчас...» — «Нет, пойду!»

— А там?

— Заруба с Юраном.

— Очень любопытно.

— Юран в крик: «Вы меня не поставили на игру, я потерял полтора миллиона долларов!» Садырин в ответ: «А ты не забил тогда-то, меня уволят из сборной — я теряю 300 долларов!» Но года три спустя Борис Игнатьев, ассистент Садырина, мне сказал: «Ты даже не понимаешь, что совершил тогда...» — «А что?» — «Ты ушел, наутро выходят ребята на зарядку. Похмельные, тяжелые, ни к чему не готовые. Но это уже была команда! Никому в голову не приходило сделать то, что сделал ты».

Валерий Карпин поздравляет Олега Саленко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Хорошенько напились бы перед стартом — глядишь, и вернулись бы с медалями. Саленко после пяти мячей Камеруну ходил героем?

— Да кто ему даст быть «героем» — Горлукович, что ли? Но кайфовал. А вот к Садырину, очень хорошему мужику и сильному тренеру, все в сборной относились плохо.

— Ваш друг Добровольский жалел, что не поехал на чемпионат мира?

— Жалел. Мы несколько раз говорили об этом. Там Шалимов намутил, ******* [болван]! Главный идеолог.

— С ним общались?

— Когда-то.

— Впечатление?

— Сейчас вроде нормальный стал. Прежде был глупый и пафосный футболер.