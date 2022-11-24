«Если бы это был не Роналду, пенальти бы не поставили». Юран — о победе Португалии

Известный тренер, бывший нападающий «Бенфики» Сергей Юран — о победе Португалии над Ганой (3:2).

Криштиану уже тяжеловат

— После первого тайма сложно было представить, что мы увидим в этом матче аж пять мячей, — говорит Юран. — Честно говоря, ожидал от португальцев большего. На бумаге они явно сильнее. Уровень футболистов, как ни крути, разный. Но в перерыве я даже не был уверен, что подопечные Фернанду Сантуша возьмут три очка.

— Но ведь взяли.

— В итоге сказался опыт. Европейцы помастеровитее довольно быстро наказывали африканцев за ошибки. С другой стороны, этот пенальти на Роналду...

— Его не было?

— Мне кажется, если бы это был не Криштиану, то арбитр бы не показал на «точку».

— Даже так?

— На повторе видно, что защитник сборной Ганы играет в мяч. Арбитр посчитал, что африканец подтолкнул португальца? Ну не знаю... Спорненький такой 11-метровый. Если бы Португалии противостояла более статусная команда, а не Гана, сомневаюсь, что судья принял бы именно такое решение.

— Скорее это игровой момент?

— Да. На мой взгляд, следовало назначить угловой. Не знаю, почему ВАР не вмешался. При этот первый гол Гану не выбил из колеи. Африканцы счет сравняли. Подумал, что на кураже могут развить успех или как минимум удержать ничью. Однако они «просели», быстро пропустили еще два гола. Это уже нехватка опыта...

— При этом в концовке вратарь португальцев чуть не привез третий гол.

— Согласен. Ошибка... Португалии повезло, что игрок сборной Ганы поскользнулся. Есть вопросы к голкиперу. На чемпионате мира так терять концентрацию нельзя. Понятно, что добавили 9 минут, однако все нужно контролировать до последней секунды. Ничья действительно могла стать реальностью.

— Как бы оценили игру Роналду?

— Класс, конечно, никуда не делся. Но возраст все равно сказывается. Все мы помним более быстрого, резкого Криштиану. Сейчас он выглядит тяжеловато. Возле штрафной по-прежнему опасен, может на опыте разобраться с опекуном. Но объем работы уже, конечно, не тот. Увы, мы с каждым годом не молодеем. Конечно, его присутствие на поле придает солидность всей команде, авторитет. Опытнейший мастер. Вместе с тем с точки зрения функциональной подготовки ему уже непросто даются все эти забегания.

— Роналду из-за скандального ухода из «МЮ» не принимал участия в официальных играх с 6 ноября. Это тоже сказалось?

— Это не ключевой фактор. Три недели для такого профессионала, как он — ни о чем. Он сам знает, как себя подвести к важному турниру. Ясно, что тренировался, поддерживал себя в тонусе. Другое дело, что ему почти 38. Эластичность мышц не та. Резкость и скорость потихоньку уходят.

— Португалия выйдет из группы? Или пока у вас такой уверенности нет?

— Группа колючая. Корейцы дали бой уругвайцам. Но португальцы все равно выйдут в плей-офф. Вот что будет дальше — вопрос.

Криштиану Роналду. Фото AFP

Не уверен, что Германия выйдет из группы

— Кто пройдет дальше на этом ЧМ — Месси или Роналду? Шансы португальца теперь явно выше?

— Считаю, аргентинцы, несмотря на поражение от саудитов, все равно попадут в следующую стадию. Я в этом даже уверен. Вот по поводу шансов Германии у меня большие вопросы.

— Почему?

— Поражение от Японии может стать для бундестим роковым. Ведь во втором туре немцам играть с испанцами, которые сейчас в полном порядке. Добиться победы Германии будет крайне сложно. Да и в ничьей я тоже пока не уверен... В общем, есть сомнения, что Германия окажется в 1/8 финала.

— Испанцы произвели пока на вас самое сильное впечатление (разговор состоялся до матча Бразилия — Сербия. — Прим. «СЭ»)?

— Выделю две команды: Испанию и Англию. И дело не только в их крупных победах. Впечатлило содержание игры, очень качественный футбол. Плюс эти сборные — голодные до титулов. Ребята выходят — рвут и мечут. Сразу чувствуются амбиции. Молодые, дерзкие, да еще и мастеровитые. Раньше ведь как было? Все знали, что немцы пройдутся по соперникам катком, бразильцы забьют столько, сколько захотят... А сейчас многие команды подравнялись. И из общего ряда после первого тура выделяются испанцы и англичане.

— А Франция не понравилась в матче с Австралией?

— Наверное, французы играли с запасом, берегли силы. Как говорится, не рвут с первого матча. В итоге выглядели не так ярко и куражно, как те же испанцы. Да, нужно сделать скидку на Коста-Рику, но испанцы очень ровно провели оба тайма. Не успокаивались. Три, четыре, пять мячей. А им все мало! Такие скорости! Это, безусловно, подкупило.