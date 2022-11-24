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Криштиану и Месси начали ЧМ с голов. У кого больше шансов исполнить мечту на финишной черте великой гонки?

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Какой фактор может стать решающим.

Два величайших футболиста современности начали чемпионат мира в Катаре одинаково и по-разному одновременно. Криштиану и Месси записали на свой счет по голу с пенальти, но если Португалия таки дожала Гану, победив 3:2, то Аргентине мяча Лео Аргентине не хватило даже для ничьей.

Перед началом турнира большинство склонялось к тому, что это будет ЧМ Месси. Вокруг Лео и правда собралась работящая, сбалансированная команда, в последний раз до этого лета уступавшая в официальной встрече три с лишним года назад. Португальцы же после фиаско на двух последних крупных форумах (вылетали уже на стадии 1/8) как однозначные фавориты не рассматривались. А тут еще и Роналду накалил обстановку, в том самом скандальном интервью выкрутив огонь на максимум. Но игры больших турниров на уровне сборных редко поддаются логике. Тут на первый план выходят совсем другие вещи — организация, мотивация и фарт. Поэтому как Аргентина могла разобраться с Саудовской Аравией, так и Португалия влегкую могла влететь Гане.

Момент матча между сборными Аргентины и&nbsp;Саудовской Аравии. Чемпионат мира по смелости. Колонка Казакова

Кажется, многие до сих пор недооценивают фактор случайности на крупных соревнованиях. Клубный футбол уже давно пошел по пути рационализации — правит балом тот, кто отказывается от ярких лидеров в пользу четкого командного механизма. Эталон новой эры — «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, где и Де Брейне подчинен работе на систему. Даже главный гений обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема — не бомбардирские подвиги, а в первую очередь умение на виртуозном уровне раскрывать лучшие качества партнеров по атаке.

Но вернемся к чемпионату мира. Турниры сборных — как островки памяти, где роботизация еще не стала гимном эпохи. Но даже здесь андердоги усваивают клубные принципы, которыми можно останавливать звездных соперников. Перестроение с четверки на пятерку защитников при смене владения, заполняемость зон, прессинг и контрпрессинг — даже коллективы уровня Саудовской Аравии, где самый дорогой футболист оценивается в 2,5 миллиона евро, способны успешно применять эти современные компоненты и добиваться результата. Отсюда — несколько сенсаций и засушенных матчей уже в 1-м туре.

Лионель Месси и&nbsp;столкновение вратаря сборной Саудовской Аравии с&nbsp;защитником.

Есть и еще один фактор, работающий на более слабых. Сейчас в клубах важнейшим элементом является сыгранность и отлаженность связок. Футболисты элитных сборных в силу объективных причин не могут рассчитывать на тот же уровень взаимопонимания. Да и подготовка к ЧМ с учетом перекроенного под зимний турнир графика получилась скомканной. Связи наверняка станут улучшаться по ходу дела, но для кого-то этот момент настанет слишком поздно.

При чем здесь Роналду и Месси? Очень даже при чем. Выступления на уровне национальных команд — это всегда упрощенная и эмоциональная вариация клубного футбола. Здесь куда лучше действуют простые наработки (чем пользуются темные лошадки), чем осмысленный позиционный стиль (исключение — Испания, но там десятилетиями развивается именно это). И вот тут встает вопрос — а кто в упрощенной модели чувствует себя более комфортно? Творец Месси, игра которого завязана на комбинациях и волшебстве на ограниченном пространстве? Или окончательно превратившийся в классическую «девятку» Роналду, который все еще король в чужой штрафной?

Мы знаем, что Лео для включения режима бога необходимы условия и тонкие тактические настройки. В отсутствие четкой системы, как мы увидели в матче с саудитами, пропадает и магия аргентинской «десятки». Для эффективности Роналду достаточно просто доставлять ему мяч в штрафную — хотя бы из одного из шансов он точно выжмет что-то интересное. Показательный момент — против Саудовской Аравии Месси коснулся мяча 65 раз, из них всего 6 — в штрафной соперника. Показатели Роналду против Ганы — 33/9.

Этот чемпионат мира — как финишная прямая многолетней гонки Криштиану и Месси, за которой следит весь мир. Да еще никто из них пока так и не выиграл главный титул в карьере. Стоит ли говорить лишний раз о принципиальности момента? Делать выводы и строить однозначные прогнозы пока рано — прошел всего один тур. Но этого достаточно, чтобы начать подмечать тенденции. И они пока на руку Криштиану.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 0
Сербия 0
2-й тайм

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Португалия 3
Гана 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
Криштиану Роналду
Лионель Месси
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