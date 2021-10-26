Сын бизнесмена, был в академии «Челси», громил «Рому» Моуринью. 10 фактов о Никите Хайкине, которого вызвали в сборную России

Знакомимся с вратарем из чемпионата Норвегии.

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на ноябрьские матчи с Кипром и Хорватией. В списке Карпина много свежих и неожиданных имен. Один из новичков — Никита Хайкин, который выступает за «Буде-Глимт» из чемпионата Норвегии.

«СЭ» собрал 10 главных фактов о голкипере.

Родился в Израиле, отец — бизнесмен. Никита родился в 1995 году в Нетании. Его отец Илья Хайкин был председателем совета директоров «Внешагробанка». Спустя два года после рождения Никиты семья вернулась на родину. Но в конце 2000-х покинула Россию — отца будущего футболиста сборной России объявили в международный розыск. По сообщению «Коммерсанта», Илью Хайкина подозревали в организации преступного сообщества с целью захвата земель.

Был в академии «Челси» и других английских клубов. Когда семья Хайкиных переехала в Великобританию, за плечами 14-летнего Никиты уже были «ФШМ» и академия московского «Динамо». Интересно, что в Англии Хайкин играл за юношеские команды клубов, которыми владели российские предприниматели, — «Челси» (Роман Абрамович), «Портсмут» (Владимир Антонов) и «Рединг» (Антон Зингаревич).

Начинал карьеру в Португалии. Первым профессиональным клубом Хайкина стал португальский «Насьонал». Но, ни разу не сыграв за первую команду, он перешел в испанскую «Марбелью», которая также принадлежала российскому бизнесмену — Александру Гринбергу.

Хайкину помог раскрыться Семин. После неудач в Европе Никита вернулся в Россию. Молодого вратаря подписала «Мордовия» Юрия Семина. Хайкин не играл за первую команду, но регулярно тренировался с основой, что помогло ему раскрыться. Позже Никита признался — именно Семин спас его карьеру.

Хайкин играл за молодежную сборную России. В юношеских и молодежной сборных России Никита поработал с Андреем Талалаевым и Николаем Писаревым. Последний матч Хайкина за российскую молодежку случился в июне 2015-го (с Латвией — 2:1). Вместе с Никитой в той команде играли Антон Зиньковский и Алексей Сутормин.

Никита проявил себя в чемпионате Израиля. Из «Мордовии» Хайкин перебрался в «Кубань», но и там не закрепился в основе. Зато заиграл в Израиле — сначала в клубе «Бней-Иегуда», а затем и в «Хапоэле» из города Кфар-Сава, в составе которого завоевал Кубок Израиля.

Почти год был без клуба. По окончании сезона-2017/2018 Никита стал свободным агентом. Лишь в марте 2019 года, спустя девять месяцев после ухода из «Хапоэля», он нашел новую команду — норвежский «Буде-Глимт».

Сейчас Хайкин — основной вратарь «Буде-Глимта». Никита с ходу пробился в основу. В текущем сезоне на его счету 25 матчей, 8 встреч на ноль и 24 пропущенных мяча. Хайкин считается одним из лучших вратарей чемпионата Норвегии. В прошлом сезоне он стал чемпионом страны.

Не хочет возвращаться в Россию. Хайкин признался, что хочет играть только в Европе. «Меня не тянет в РПЛ. Между чемпионом России и клубом из подвала английской премьер-лиги я выберу второй вариант», — сказал год назад Хайкин в интервью Sport24.

Сотворил главную сенсацию Лиги конференций. В прошлый четверг «Буде-Глимт» Хайкина разгромил «Рому». Команда Жозе Моуриньо уступила на выезде со счетом 1:6, Хайкин отыграл 90 минут. Наверняка благодаря этому матчу Никиту вызвали в сборную России.