Спаллетти наконец-то победил в Европе, Моуринью разгромлен за Полярным кругом командой с российским вратарем

Главные события Лиги Европы и бонусы из Лиги конференций

Разгром в Неаполе и римская засуха

Группа С

«Наполи» — «Легия» — 3:0 (Инсинье, 76. Осимен, 80. Политано, 90+5).

«Спартак» — «Лестер» — 3:4. Обзор матча — здесь.

В спартаковском квартете неожиданный аутсайдер принимал еще более неожиданного лидера. На первых минутах казалось, что «Наполи» сразу сомнет «Легию», но поляки держались. А порой и огрызались, как в случае с контратакой, когда Эмрели издали засадил в штангу. Но практически сразу после этого польская оборона сломалась. Для начала Инсинье в касание пальнул под перекладину, после чего лидер неаполитанцев вывел на ворота только вышедшего на замену Осимена.

Insigne GOLAZO! ?



Osimhen's reaction is us rn ?#UEL pic.twitter.com/DGxotxlmAq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021

Гол Политано стал контрольным выстрелом, и Лучано Спаллетти, у которого нет потерянных очков в серии А, с третьей попытки наконец-то победил в Лиге Европы.

И В Н П М О 1. Легия 3 2 0 1 2-3 6 2. Наполи 3 1 1 1 7-5 4 3. Лестер 3 1 1 1 6-6 4 4. Спартак 3 1 0 2 6-7 3

4 ноября. Лестер — Спартак, Легия — Наполи.

Группа Е

«Лацио» — «Марсель» — 0:0.

«Локомотив» — «Галатасарай» — 0:1. Обзор матча — здесь.

Что касается группы «Локомотива», то ее фавориты обошлись без забитых мячей. Единственное взятие ворот отменили, так как лучший снайпер «Лацио» Иммобиле оказался в небольшом офсайде.

Что в этом квартете удивляет, так это низкая эффективность нападения «Марселя». Команда Марсело Бьельсы по итогам трех туров лидирует в Лиге Европы по проценту владения мячом (65,1), но при этом у нее три ничьих и всего один забитый в Москве гол.

И В Н П М О 1. Галатасарай 3 2 1 0 2-0 7 2. Лацио 3 1 1 1 2-1 4 3.Марсель 3 0 3 0 1-1 3 4. Локомотив 3 0 1 2 1-4 1

4 ноября. Галатасарай — Локомотив, Марсель — Лацио.

«Монако» побеждает без Головина и лидирует в группе

Группа В

ПСВ — «Монако» — 1:2 (Гакпо, 59 — Боаду, 20. Диоп, 89).

«Штурм» — «Реал Сосьедад» — 0:1 (Исак, 68).

Несмотря на то, что Александр Головин уже возобновил тренировки в общей группе, Нико Ковач не стал рисковать и не включил российского полузащитника в заявку на матч в Эйндховене. Зато в ней оказался бывший нападающий АЗ Боаду, который никак не мог найти себя в «Монако», за что его жестко критиковали болельщики. На родине же к нему словно вернулась прежняя уверенность, и он забил свой первый гол за монегасков на стадионе, на котором за последние два года отличался чаще, чем любой из гостей (3 мяча).

Но уже в который раз в этом сезоне неприятными последствиями обернулась ошибка Дисаси. Защитник проиграл борьбу в центре поля и потерял мяч, после чего быстрая атака ПСВ завершилась классным дальним ударом Гакпо. В этом сезоне такие обидные голы выбивали «Монако» из колеи, но на завершающий отрезок Ковач выпустил группу лидеров, и Диоп в падении замкнул прострел Кайю Энрике.

Красно-белые выиграли очный спор за лидерство. Ну а проигрыш голландцев оказался в пользу «Реал Сосьедад», причем лидеру ла лиги еще и повезло — грубо ошибся голкипер «Штурма». Удар Исака выглядел разминочным, а оказался победным и вывел басков на второе место.

Real Sociedad secure all 3 points against Sturm ?



?? 2 games, 2 goals for Alexander Isak in this season's #UEL pic.twitter.com/6sVwfU4VFd — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021

«Вест Хэм» и «Лион» не остановить

Группа Н

«Вест Хэм» — «Генк» — 3:0 (Доусон, 45+1. Диоп 57. Боуэн, 59).

«Рапид» В — «Динамо» З — 2:1 (Грюлль, 9. Хофманн, 34 — Оршич, 24).

«Молотобойцы» — без заболевшего коронавирусом Крала, но с Влашичем и Ярмоленко в стартовом составе — выиграли и третий матч в групповом раунде. Команда Девида Мойеса считается самой эффективной в АПЛ с точки зрения выполнения стандартов, а теперь в этом убедились и в Европе. Два первых гола «Вест Хэма» — подачи Кресуэлла с завершающими ударами головой в исполнении центральных защитников Доусона и Диопа. Лондонцы лидируют с тремя победами и разностью мячей 7-0.

Points: 9

Goals Scored: 7

Goals Conceded: 0



Massive. ?? pic.twitter.com/v58cyiYo1M — West Ham United (@WestHam) October 21, 2021

Группа А

«Спарта» П — «Лион» — 3:4 (Хараслин, 4, 19. Л.Крейчи II, 90+6 — Токо-Экамби, 42, 88. Ауар, 53. Лукас Пакета, 67).

«Рейнджерс» — «Бреннбю» — 2:0 (Балогун, 19. Руф, 32).

«Лион» — самая волевая команда четверга. Французы начали безобразно, а словацкий нападающий Хараслин, который недавно трепал нервы защите сборной России, быстро оформили дубль. Однако команда Петера Боса и бровью не повела. Отыграла один мяч, потом второй, а третий гол — с пасом автора дубля Токо-Экамби под убойный удар Лукасу Пакета — воплощение превосходства в классе. И хотя последние 15 минут французы провели в меньшинстве из-за удаления Густо, это не помешало им увеличить преимущество. «Лион», как и «Вест Хэм», завершил первый круг со стопроцентным результатом.

Toko Ekambi ? scoring UEL goals #UEL pic.twitter.com/0wujy9MvMz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021

Группа D

«Фенербахче» — «Антверпен» — 2:2 (Валенсия, 20, 45, с пенальти — Саматта, 2. Геркенс, 62).

«Айнтрахт» — «Олимпиакос» — 3:1 (Борре, 26, с пенальти. Туре, 45+3. Камада, 59 — Эль-Араби, 30, с пенальти).

Сергей Иванов, которому в воскресенье предстоит судить «Зенит» со «Спартаком», отработал в Стамбуле и зафиксировал первый гол четверга. Его автором стал Саматта, которого перед началом сезона турки отдали «Антверпену» в аренду. Тем не менее, «Фенербахче» мог выиграть, однако для этого Валенсии нужно было сделать хет-трик. Шанс у эквадорца был, но он не реализовал первый из двух пенальти, который Иванов назначил после подсказки ВАР и изучения повтора.

Группа F

«Мидтьюлланн» — «Црвена Звезда» — 1:1 (Дюр, 78 — Иванич, 58). «Лудогорец» — «Брага» — 0:1 (Рикарду Орта, 20).

Группа G

«Селтик» — «Ференцварош» — 2:0 (Фурухаши, 57. Вечеи, 81, в свои ворота). «Бетис» — «Байер» — 1:1 (Борха Иглесиас, 75, с пенальти — Андрих, 82).



Турнирное положение, результаты и календарь матчей Лиги Европы

Лига конференций: исторический провал Жозе, Шейдаев забил команде Бердыева

«Буде-Глимт» — «Рома» — 6:1 (Ботхейм, 8, 52. Берг, 20. Сульбаккен, 71, 80. Пеллегрино, 78 — Карлес Перес, 28)

Жозе Моуринью привез «Рому» за Полярный круг — в гости к чемпиону Норвегии, ворота которого защищает Никита Хайкин. Удивительно, но российский голкипер нечасто оказывался в центре внимания, а его команда поймала кураж и уже к середине первого тайма забила два мяча.

Игравшая вторым составом «Рома» после этого по-хорошему завелась, но к перерыву отыграла только один мяч. В перерыве Моуринью сделал тройную замену, выпустив Мхитаряна и Шомуродова, но не помогло. Напротив, норвежцы с их стремлением играть с акцентом на атаку выдали феноменальный матч, унизив и «волков», и персонально их главного тренера, на котором не было лица.

Игрокам итальянской команды после финального свистка пришлось отправиться к гостевому сектору и выслушать все, что думают о случившемся фанаты. А Моуринью, ранее осчастлививший юных норвежских болельщиков совместным фото, в своем 1008-м матче на посту главного тренера впервые пропустил шесть голов. Стоит ли теперь ждать в одной из лучших лиг Европы 21-летнего нападающего Ботхейма, который забил два мяча и сделал ассистентский хет-трик?

«Фейеноорд» — «Унион» — 3:1 (Джаханбакш, 11. Линссен, 29. Синистерра, 76 — Авонийи, 35)

Арендованный у «Спартака» Тил на этот раз не забил, по ходу второго тайма промахнувшись из идеальной позиции. Однако Гус стал автором голевой передачи на Джаханбакша, а также начал третью результативную атаку. «Фейеноорд» выиграл пять подряд еврокубковых матчей на своем стадионе впервые с 1996 года.

«Карабах» — «Кайрат» — 2:1 (Шейдаев, 79. Гусейнов, 90+1 — Канте, 19, с пенальти)

Недавно «Кайрату» пришлось опровергать информацию о том, что футболисты не в восторге от тактики Курбана Бердыева. Отличным ответом на слухи могла стать победа в ключевом матче группового раунда, но сохранить минимальный перевес казахстанцам не удалось. «Карабах» забил решающий мяч в компенсированное время, а переломным моментом стал гол сравнявшего счет экс-форварда «Зенита» Шейдаева.

Турнирное положение, результаты и календарь Лиги конференций