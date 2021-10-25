В понедельник Валерий Карпин огласил расширенный состав нашей национальной команды на решающие отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватией (14 ноября, Сплит).

Вратари: Гильерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Арсен Адамов («Урал»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили (все — «Локомотив»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (оба — ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Главный тренер сборной России назвал свой список «очень расширенным». 41 фамилия — не шутки. До рекорда Валерия Газзаева с его знаменитым «списком 57», конечно, не дотягивает, но смысл похожий.

Карпин охватил практически всех, не забыв голкиперов норвежского «Буде-Глимта» Хайкина и тонущих «Химок» Лантратова, защитника Адамова из «Урала» и хавбека Черникова из «Краснодара», а также пару из «Крыльев» — полузащитника Ежова и форварда Сергеева.

Можно подмечать детали. Скажем, отсутствие в нынешнем списке Зиньковского, который присутствовал в предыдущем. Или Соболева, при наличии Агаларова, Сергеева и Тюкавина. Или ротацию у вратарей — ранее Кафанов называл Крицюка, Лунева, Дюпина, теперь же на их месте Хайкин и Лантратов, которые обходят Шунина и Максименко.

Но глобально Карпин давно определился с костяком — теми футболистами, на кого делает ставку. А в столь расширенных списках я лично вижу больше минусов, чем плюсов. Да, для кого-то само упоминание в контексте национальной команды — дополнительный стимул. Но с другой стороны, отцепление от окончательной заявки — болезненная процедура. Маленькая трагедия.

Так есть ли смысл в таких расширенных списках? Не уверен.

А вот по поводу будущего Дзюбы в сборной России отпали последние сомнения. Месяц назад тренер и нападающий устроили сюрпляс: один намекал, что в окончательный список можно не попасть, а другой отказом играл на опережение, утверждая, что пока не набрал форму.

Суть, конечно, не в этом, а в конфликте между Карпиным и Дзюбой, все остальное лишь следствие. И хорошо, что в этой мыльной опере поставлена точка. Ни одному больше не нужно придумывать проблемы со своим состоянием, ни другому делать вид, что топор войны зарыт.

Союз не сложился. Прорываться на ЧМ-2022 сборная России станет без форварда, который накануне догнал в списке лучших снайперов РПЛ Веретенникова. Понятно, что умения Артема могли бы пригодиться в Петербурге и Сплите. Но Карпин еще месяц назад четко и логично обозначил: играют только те, кто этого хочет.

Дзюба желания не показал, при нынешнем тренере его в сборной не будет. И если Карпин решит задачу, то, видимо, не будет уже навсегда.