Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия
Когда играет сборная России с Кипром?
4 сентября сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022. Встреча пройдет в субботу в Никосии.
Прямая онлайн-трансляция матча Кипр — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Первый канал в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча отбора ЧМ-2022.
Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр?
Матч Кипр — Россия состоится на арене «GSP» и начнется в 19.00 по московскому времени 4 сентября.
Параллельно в это же время Словения при своих болельщиках в Любляне сыграет с Мальтой (19.00).
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром
Команда Валерия Карпина в составе 23 футболистов готовится к предстоящей встрече с киприотами. После матча с Хорватией (0:0) стало известно, что расположение сборной России по разным причинам покинули: вратарь Сергей Песьяков, защитник Марио Фернандес, полузащитники Даниил Фомин и Алексей Ионов. Защитник Дмитрий Чистяков также отбыл из расположения команды в связи с повреждением голеностопа.
Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром:
Вратари
· Гильерме («Локомотив»),
· Юрий Дюпин («Рубин»),
· Андрей Лунев («Байер», Германия),
· Александр Максименко («Спартак»);
Защитники
· Игорь Дивеев (ЦСКА),
· Вячеслав Караваев («Зенит»),
· Георгий Джикия («Спартак»),
· Максим Осипенко («Ростов»),
· Илья Самошников («Рубин»);
Полузащитники
· Дмитрий Баринов («Локомотив»),
· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»),
· Максим Мухин (ЦСКА),
· Александр Головин («Монако», Франция),
· Александр Ерохин («Зенит»),
· Далер Кузяев («Зенит»),
· Роман Зобнин («Спартак»),
· Зелимхан Бакаев («Спартак»),
· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия),
· Арсен Захарян («Динамо»),
· Денис Черышев («Валенсия», Испания);
Нападающие
· Федор Смолов («Локомотив»),
· Антон Заболотный (ЦСКА),
· Константин Тюкавин («Динамо»).
Кто капитан сборной России по футболу?
Защитник Георгий Джикия был капитаном сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). При этом 27-летний футболист ранее отметил, что в национальной команде будет несколько капитанов.
По словам Джикии, такое решение было принято, чтобы каждый игрок в обновленной команде ощущал чувство ответственности.
1 сентября Джикия вывел сборную России с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 с хорватами. Защитник провел на поле всю встречу и получил награду лучшему игроку матча (по версии болельщиков и экспертов).
Портал Transfermarkt оценивает Джикию в 9 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» 7 матчей и сделал одну результативную передачу.
Кто капитан сборной Кипра по футболу?
Полузащитник Костакис Артиматас является капитаном сборной Кипра. 28-летний футболист выступает за клуб «Анортосис».
Ранее, 1 сентября, Артиматас вывел сборную Кипра с капитанской повязкой на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Мальтой (0:3). Хавбек провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Артиматаса в 800 тысяч евро. В текущем сезоне полузащитник провел 4 матча на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Состав сборной Кипра на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией
Состав сборной Кипра на матч отбора ЧМ-2022 с Россией:
Вратари
· Панайи («Омония»),
· Деметриу («Аполлон» Л),
· Неофитос («Олимпиакос» Н);
Защитники
· Антониадес («Анортосис»),
· Сотериу (АЕЛ; был удален в матче с Хорватией — 0:0),
· Каро («Салернитана»),
· Панайоту («Омония»),
· Псалтис («Омония»),
· Н. Янну («Комо»);
Полузащитники
· Кастанос («Салернитана»),
· Кателарис («Аполлон» Л),
· Хам. Кириаку («Аполлон» Л),
· Гогич («Хиберниан»),
· Артиматас («Анортосис»),
· Христофи («Анортосис»);
Нападающие
· Папулис («Омония»),
· Лойзу («Омония»),
· Циони («Омония»),
· Захариу («Омония»),
· Питтас («Аполлон» Л),
· Илиа («Этникос Ахнас»),
· Авраам («Анортосис»).
Перелёт на Кипр в четырёх фотографиях ?#НашиПарни pic.twitter.com/oZqXuDZR0b— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021
Кто главный тренер сборной России?
Главным тренером сборной России по футболу является Валерий Карпин. 52-летний специалист возглавляет национальную команду с 23 июля 2021 года.
1 сентября Карпин дебютировал в роли тренера российской сборной. Его команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. 4 сентября россияне в Никосии встретятся с Кипром. Встреча начнется в 19.00 (по московскому времени).
До российской национальной команды Карпин тренировал «Ростов», армавирское «Торпедо», «Мальорку» и московский «Спартак».
Во время своей профессиональной карьеры футболиста выступал за красно-белых, «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту» и другие команды. На его счету 72 матча за сборную и 17 забитых мячей.
Кто главный тренер сборной Кипра?
Главным тренером сборной Кипра по футболу является Никос Костеноглу. 50-летний греческий специалист возглавляет национальную команду с 2021 года.
Костеноглу ранее работал ассистентом главного тренера сборной Греции (2015 — 2016). В роли главного тренера он трудился в ряде греческих клубах: АЕК, «Докса», «Арис», «Аполлон Смирнис», «Лариса», «Астерас» и другие.
Костеноглу 13 лет играл за АЕК, будучи футболистом. Он четыре раза выигрывал Кубок Греции.
Как сыграла сборная России с Хорватией?
1 сентября в Москве на стадионе «Лужники» сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На встрече присутствовало около 20 тысяч человек.
Для Валерия Карпина матч с Хорватией стал первым в должности главного тренера национальной команды. В этой игре также дебютировал в составе сборной России полузащитник Арсен Захарян, который вышел в стартовом составе.
После матча с Хорватией #НашиПарни провели восстановительную тренировку в Новогорске, а вратари устроили серию челленджей!https://t.co/QXlJfxZ7xq pic.twitter.com/dD9rpYiwW1— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021
Когда будет следующий матч сборной России по футболу?
7 сентября, во вторник, в 21.45 (по мск) команда Карпина сыграет с Мальтой в рамках отбора ЧМ-2022 в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Параллельно в это время будут играть Хорватия — Словения (Сплит), а также Словакия — Кипр (Братислава).
С кем играет сборная России в следующем матче?
Следующим соперником россиян после Кипра станет Мальта. По данным на 12 августа 2021-го, сборная Мальты находится на 177-м месте в рейтинге ФИФА. Россия — на 41-й строчке.
1 сентября Мальта разгромила Кипр со счетом 3:0 в матче отбора ЧМ-2022. Для команды эта победа стала первой в отборочном турнире мирового первенства. В активе мальтийцев 4 очка после 4 игр в группе H.
Сколько очков у сборной России сейчас?
Сборная России заработала 7 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 перед матчем с Кипром, который пройдет 4 сентября.
Ранее российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).
Подробный гид о европейском отборочном турнире ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
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