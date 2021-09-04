Отвечаем на популярные вопросы о сентябрьской встрече команды Валерия Карпина с киприотами в Никосии.

Когда играет сборная России с Кипром?

4 сентября сборная России сыграет с Кипром в матче отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022. Встреча пройдет в субботу в Никосии.

Прямая онлайн-трансляция матча Кипр — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Первый канал в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча отбора ЧМ-2022.

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр?

Матч Кипр — Россия состоится на арене «GSP» и начнется в 19.00 по московскому времени 4 сентября.

Параллельно в это же время Словения при своих болельщиках в Любляне сыграет с Мальтой (19.00).

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром

Команда Валерия Карпина в составе 23 футболистов готовится к предстоящей встрече с киприотами. После матча с Хорватией (0:0) стало известно, что расположение сборной России по разным причинам покинули: вратарь Сергей Песьяков, защитник Марио Фернандес, полузащитники Даниил Фомин и Алексей Ионов. Защитник Дмитрий Чистяков также отбыл из расположения команды в связи с повреждением голеностопа.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром:

Вратари

· Гильерме («Локомотив»),

· Юрий Дюпин («Рубин»),

· Андрей Лунев («Байер», Германия),

· Александр Максименко («Спартак»);

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА),

· Вячеслав Караваев («Зенит»),

· Георгий Джикия («Спартак»),

· Максим Осипенко («Ростов»),

· Илья Самошников («Рубин»);

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»),

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»),

· Максим Мухин (ЦСКА),

· Александр Головин («Монако», Франция),

· Александр Ерохин («Зенит»),

· Далер Кузяев («Зенит»),

· Роман Зобнин («Спартак»),

· Зелимхан Бакаев («Спартак»),

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия),

· Арсен Захарян («Динамо»),

· Денис Черышев («Валенсия», Испания);

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»),

· Антон Заболотный (ЦСКА),

· Константин Тюкавин («Динамо»).

Кто капитан сборной России по футболу?

Защитник Георгий Джикия был капитаном сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:0). При этом 27-летний футболист ранее отметил, что в национальной команде будет несколько капитанов.

По словам Джикии, такое решение было принято, чтобы каждый игрок в обновленной команде ощущал чувство ответственности.

1 сентября Джикия вывел сборную России с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 с хорватами. Защитник провел на поле всю встречу и получил награду лучшему игроку матча (по версии болельщиков и экспертов).

Портал Transfermarkt оценивает Джикию в 9 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» 7 матчей и сделал одну результативную передачу.

Кто капитан сборной Кипра по футболу?

Полузащитник Костакис Артиматас является капитаном сборной Кипра. 28-летний футболист выступает за клуб «Анортосис».

Ранее, 1 сентября, Артиматас вывел сборную Кипра с капитанской повязкой на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Мальтой (0:3). Хавбек провел на поле всю встречу, но не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Артиматаса в 800 тысяч евро. В текущем сезоне полузащитник провел 4 матча на клубном уровне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Состав сборной Кипра на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

Состав сборной Кипра на матч отбора ЧМ-2022 с Россией:

Вратари

· Панайи («Омония»),

· Деметриу («Аполлон» Л),

· Неофитос («Олимпиакос» Н);

Защитники

· Антониадес («Анортосис»),

· Сотериу (АЕЛ; был удален в матче с Хорватией — 0:0),

· Каро («Салернитана»),

· Панайоту («Омония»),

· Псалтис («Омония»),

· Н. Янну («Комо»);

Полузащитники

· Кастанос («Салернитана»),

· Кателарис («Аполлон» Л),

· Хам. Кириаку («Аполлон» Л),

· Гогич («Хиберниан»),

· Артиматас («Анортосис»),

· Христофи («Анортосис»);

Нападающие

· Папулис («Омония»),

· Лойзу («Омония»),

· Циони («Омония»),

· Захариу («Омония»),

· Питтас («Аполлон» Л),

· Илиа («Этникос Ахнас»),

· Авраам («Анортосис»).

Перелёт на Кипр в четырёх фотографиях ?#НашиПарни pic.twitter.com/oZqXuDZR0b — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021

Кто главный тренер сборной России?

Главным тренером сборной России по футболу является Валерий Карпин. 52-летний специалист возглавляет национальную команду с 23 июля 2021 года.

1 сентября Карпин дебютировал в роли тренера российской сборной. Его команда сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. 4 сентября россияне в Никосии встретятся с Кипром. Встреча начнется в 19.00 (по московскому времени).

До российской национальной команды Карпин тренировал «Ростов», армавирское «Торпедо», «Мальорку» и московский «Спартак».

Во время своей профессиональной карьеры футболиста выступал за красно-белых, «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту» и другие команды. На его счету 72 матча за сборную и 17 забитых мячей.

Кто главный тренер сборной Кипра?

Главным тренером сборной Кипра по футболу является Никос Костеноглу. 50-летний греческий специалист возглавляет национальную команду с 2021 года.

Костеноглу ранее работал ассистентом главного тренера сборной Греции (2015 — 2016). В роли главного тренера он трудился в ряде греческих клубах: АЕК, «Докса», «Арис», «Аполлон Смирнис», «Лариса», «Астерас» и другие.

Костеноглу 13 лет играл за АЕК, будучи футболистом. Он четыре раза выигрывал Кубок Греции.

Как сыграла сборная России с Хорватией?

1 сентября в Москве на стадионе «Лужники» сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. На встрече присутствовало около 20 тысяч человек.

Для Валерия Карпина матч с Хорватией стал первым в должности главного тренера национальной команды. В этой игре также дебютировал в составе сборной России полузащитник Арсен Захарян, который вышел в стартовом составе.

После матча с Хорватией #НашиПарни провели восстановительную тренировку в Новогорске, а вратари устроили серию челленджей!https://t.co/QXlJfxZ7xq pic.twitter.com/dD9rpYiwW1 — Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021

Когда будет следующий матч сборной России по футболу?

7 сентября, во вторник, в 21.45 (по мск) команда Карпина сыграет с Мальтой в рамках отбора ЧМ-2022 в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Параллельно в это время будут играть Хорватия — Словения (Сплит), а также Словакия — Кипр (Братислава).

С кем играет сборная России в следующем матче?

Следующим соперником россиян после Кипра станет Мальта. По данным на 12 августа 2021-го, сборная Мальты находится на 177-м месте в рейтинге ФИФА. Россия — на 41-й строчке.

1 сентября Мальта разгромила Кипр со счетом 3:0 в матче отбора ЧМ-2022. Для команды эта победа стала первой в отборочном турнире мирового первенства. В активе мальтийцев 4 очка после 4 игр в группе H.

Сколько очков у сборной России сейчас?

Сборная России заработала 7 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 перед матчем с Кипром, который пройдет 4 сентября.

Ранее российская команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).

Подробный гид о европейском отборочном турнире ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы