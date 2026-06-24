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Сегодня, 01:00

Матч Англии и Ганы на ЧМ-2026 завершился нулевой ничьей

Алина Савинова
Эллиот Андерсон в борьбе за мяч с Кваси Сибо и Джорданом Айю.
Фото Reuters

Сборная Англии сыграла вничью со сборной Ганы во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Матч прошел на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо (США).

За игру англичане нанесли три удара в створ ворот соперника, на счету ганцев один удар в створ.

Англия и Гана набрали по 4 очка, однако англичане опережают ганцев по дополнительным показателям и возглавляют группу L. Их соперники по квартету, Панама и Хорватия, сыгравшие по матчу, пока не заработали очков. Они проведут очный матч 24 июня в 02.00 по московскому времени.

27 июня Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией.

Чемпионат мира. Группа L.
23 июня, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Англия
0:0
Гана

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