Матч Англии и Ганы на ЧМ-2026 завершился нулевой ничьей

Сборная Англии сыграла вничью со сборной Ганы во 2-м туре группового турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Матч прошел на арене «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо (США).

За игру англичане нанесли три удара в створ ворот соперника, на счету ганцев один удар в створ.

Англия и Гана набрали по 4 очка, однако англичане опережают ганцев по дополнительным показателям и возглавляют группу L. Их соперники по квартету, Панама и Хорватия, сыгравшие по матчу, пока не заработали очков. Они проведут очный матч 24 июня в 02.00 по московскому времени.

27 июня Англия сыграет с Панамой, а Гана встретится с Хорватией.