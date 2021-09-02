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Такая Хорватия — идеальный соперник для дебюта Карпина. Тактический разбор матча

Вячеслав Залевский
Вячеслав Залевский
Корреспондент
Сегодня, 17:30
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Валерий Карпин и Денис Черышев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Валерий Карпин и Денис Черышев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Тактический разбор матча Россия — Хорватия.
1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин и&nbsp;Дмитрий Баринов.«Волнения уже нет, есть отходняк». Валерий Карпин разобрал матч Россия — Хорватия

Златко Далич на матч с Россией потерял Модрича и Гвардиола (прямо перед матчем), но в целом сложно назвать кадровую ситуацию хорватов критичной. Тем удивительнее, что хорваты практически полностью отказались от высокого прессинга и по умолчанию располагались в среднем пассивном блоке обороны.

Возможно, Далич думал, что Россия будет выходить из обороны через длинные передачи на большого нападающего даже без Дзюбы, и прессинг был бы бесполезен. Но большого нападающего на поле не оказалось, и Златко Далич точно знал об этом минимум за полтора часа до стартового свистка. Тем не менее даже по ходу матча хорваты не перестроились и не пытались высоко прессинговать хотя бы эпизодами. Царский подарок для Валерия Карпина.

Метрика, обозначающая интенсивность прессинга в радиусе 35 метров от ворот соперника, обозначается как PPDA35. Этот показатель у Хорватии равняется 104, по данным блога «Футбол в цифрах», что означает околонулевое давление в соответствующей зоне. Для сравнения: у России этот показатель равняется 19,7. Грубо говоря, прессинг России в радиусе 35 метров от ворот соперника был более чем в пять раз интенсивнее.

Далич не угадал и со структурой атаки. Хорватия довольно неожиданно перестроилась на ромб в 4-4-2 и вязла в узкой структуру 4-3-3 Карпина. Хорваты пытались пробиться через самый насыщенней вектор атаки — через центр.

Александр Головин и&nbsp;Федор Смолов после матча.«Хорваты сейчас плохие. Но почему Карпин не выпустил Смолова? Это же наша пушка». Мнение Орлова

Как Карпин поменял сборную России

Карпин перестроил сборную на узкую схему 4-3-3, которая очень похожа на его «Ростов», где делалась ставка на интенсивность и агрессивность. Сборная России была прекрасна в этой роли, но только в первые 20 минут, пока были силы. Далее прессинг был не только малоэффективен, но и опасен.

Без моментов, которые Россия получала после прессинга, и стандартов на чужой половине поля в атаке все было довольно слабо. Миранчук в роли ложной «девятки» — это скорее оборонительный ход, чтобы перекрывать разыгрывающего опорника Брозовича. И ход этот в целом оказался оправдан. Россия не могла закрепиться на чужой половине поля и уж тем более в финальной трети из-за отсутствия соответствующих исполнителей и установок. Команда форсировала почти любую атаку вертикальным продвижением — это не хорошо и не плохо, просто выбран такой стиль игры. Таким был и «Ростов» Карпина. Количество позиционных атак у сборной России снизилось с 66 в среднем за последний год до 55 в матче против Хорватии, а их успешность — с 9 до 2%.

К перерыву Карпин понял, что на фоне усталости интенсивность восстановить уже не удастся, и выпустил Заболотного, чтобы он придерживал мяч и давал команде время перестроиться для поддержки атаки или заработать фол. Плюс ставка на силовое давление в штрафной хорватов (совсем недавно Заболотный уверенно топтал Ловрена в матче «Зенит» — ЦСКА).

Валерий Карпин.Выход на замену не Смолова, а Заболотного, показал: Карпину важнее не проиграть. И его решения куда больше похожи на черчесовские, чем многие думают

Внимание к стандартам

Как и ожидалось, штаб с Кафановым уделяет большое внимание стандартам. Сделана понятная ставка на конкурентное преимущество — набегания Дивеева, которые эффективны и на аутах возле чужой штрафной, и после угловых. Игорь отлично рассчитывает траекторию полета мяча и моментально группируется, что позволяет ему на скорости набегать в точку падения мяча и, используя динамическое преимущество, без проблем выигрывать верховой мяч. Он дважды бил сам после угловых и удачно организовал удар Ионова после аута.

Очень удивительно, что, имея всего три угловых за матч, приходится отмечать их силу. Потому что после всех трех было опасно. Это же касается и аутов. В среднем за матч за последний год Россия проводила одну атаку после аута с успешностью 6%. Против Хорватии провели сразу шесть атак после аутов с успешностью 50%. Разумеется, это не случайность.

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин.Россия — Хорватия. Зачет Карпину в День знаний

Основная проблема

Карпин строит игру сборной вокруг интенсивности и агрессивности, которая необходима для прессинга и вертикальных атак. Но этот компонент сильно зависит не только от сыгранности, но и от текущей формы игроков, которые в большинстве своем не готовы к такой интенсивности, а подготовить их в условиях ограниченности времени будет сложно.

Этим объясняется и выбор стартового состава, в который попали самые выносливые и агрессивные игроки.

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин благодарит Георгия Джикия после матча.

Итог дебюта

Хорватия достаточно статусный и именитый соперник, чтобы 0:0 с ней можно было посчитать относительным успехом. Поражение в первом матче после резкой смены всей модели игры сборной было бы болезненным началом, особенно для игроков и штаба сборной. Хорватия стала очень удачным соперником в такой ситуации. Недостаточно сыгранным, чтобы наказать. Недостаточно осведомленным (Далич признался, что Карпин удивил), чтобы воспользоваться слабостями узких 4-3-3 без большого нападающего. Но достаточно статусным, чтобы воодушевить.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры


  • From USSR

    Хорошая статья. Надеюсь, наши нападающие покажут себя с Мальтой и Кипром. Ждем много забитых мячей!

    02.09.2021

  • Eurly

    Б.! Вот они где тренеры-новаторы спрятались.

    02.09.2021

  • ПеньСионер

    Толково изложено. Думал что в СЭксе остались ничего не понимающие в спорте шелкопёры

    02.09.2021

  • Joe Kazar

    А в итоге окажется, что хорваты сделали всё, чтобы не омрачить дебют Карпина!

    02.09.2021