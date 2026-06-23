Свищев усомнился в необходимости проведения чемпионата мира по футболу в нескольких странах

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался об организации чемпионата мира-2026.

«Конечно же, безопасность должна быть на высочайшем уровне. Но перебарщивать нельзя. Нужно в любом деле сохранять баланс. Чемпионат мира проходит в трех странах, и везде разная как политическая, так и криминогенная ситуация. Надо внимательно изучить вопрос: стоит ли в будущем так распыляться на несколько стран? Это выгодно с точки зрения бизнеса, но безопасность обеспечить сложнее», — сказал Свищев «СЭ».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 национальных команд.