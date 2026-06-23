Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 16:10

Свищев усомнился в необходимости проведения чемпионата мира по футболу в нескольких странах

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался об организации чемпионата мира-2026.

«Конечно же, безопасность должна быть на высочайшем уровне. Но перебарщивать нельзя. Нужно в любом деле сохранять баланс. Чемпионат мира проходит в трех странах, и везде разная как политическая, так и криминогенная ситуация. Надо внимательно изучить вопрос: стоит ли в будущем так распыляться на несколько стран? Это выгодно с точки зрения бизнеса, но безопасность обеспечить сложнее», — сказал Свищев «СЭ».

Лионель Месси забивает второй гол в&nbsp;ворота Австрии.Рекорд Месси, остановка матча из-за грозы и дубли Мбаппе и Холанна: главное за ночь 23 июня на ЧМ-2026

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в турнире принимают участие 48 национальных команд.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Дмитрий Свищев

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
В Госдуме РФ допустили возможность проведения чемпионата мира по футболу-2038 в России
В суперзвезду сборной Португалии до 22 лет почти никто не верил. Трудный путь Витиньи
Самедов считает, что Португалии будет тяжело, если она не обыграет Узбекистан на ЧМ-2026
Португалия — Узбекистан: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн
Гранат считает, что Роналду не должен играть в основном составе в матче против Узбекистана на ЧМ-2026
«Гном, это просто безумие!» Что говорят о рекорде Месси по голам на ЧМ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гранат считает, что Роналду не должен играть в основном составе в матче против Узбекистана на ЧМ-2026

Португалия — Узбекистан: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости