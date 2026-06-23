Португалия всухую разгромила Узбекистан, Роналду сделал дубль

Португалия разгромила Узбекистан в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 — 5:0.

У португальцев дважды отличился Криштиану Роналду, по одному голу у Нуну Мендеша и Рафаэла Леау. Еще один мяч в свои ворота отправил голкипер узбекистанцев Абдувохид Нематов.

Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим на шести чемпионатах мира, а также стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на мировых первенствах — теперь у него 10 голов на ЧМ, он побил рекорд, принадлежавший Эйсебио (9).

Сборная Португалии поднялась на первое место в группе K с 4 очками. Узбекистан идет на последней, четвертой строчке, команда не набрала ни одного очка за 2 матча на ЧМ-2026.

В заключительном, третьем туре групповой стадии Португалия сыграет против Колумбии, а Узбекистан встретится с ДР Конго.