Чистяков покинул расположение сборной России из-за повреждения
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков покинул расположение сборной России из-за повреждения, сообщает Telegram-канал национальной команды.
«На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — сказал старший врач сборной Владимир Хайтин.
28 августа защитник присоединился к команде по ходу текущего сбора, сменив травмированного Станислава Магкеева.
Сегодня на стадионе «Лужники» в Москве пройдет матч отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия. Начало — в 21.45 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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