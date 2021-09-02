Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России из-за боли в спине, сообщает пресс-служба РФС.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — приводит слова старшего врача сборной Владимира Хайтина пресс-служба.

Ранее, 2 сентября, расположение команды покинул вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.