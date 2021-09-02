Даниил Фомин покинул расположение сборной России
23:17
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России из-за боли в спине, сообщает пресс-служба РФС.
«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — приводит слова старшего врача сборной Владимира Хайтина пресс-служба.
Ранее, 2 сентября, расположение команды покинул вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.
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