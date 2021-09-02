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Даниил Фомин покинул расположение сборной России

23:17
Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин покинул расположение сборной России из-за боли в спине, сообщает пресс-служба РФС.

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», — приводит слова старшего врача сборной Владимира Хайтина пресс-служба.

Ранее, 2 сентября, расположение команды покинул вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры