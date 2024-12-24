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Сегодня, 16:52

Губерниев жестко раскритиковал Лама за слова о ЧМ в России: «Он просто бестолочь»

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Комментатор Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление бывшего футболиста сборной Германии Филиппа Лама о проведении чемпионата мира 2018 года в России.

«Мне только остается пожелать, чтобы Лам выполнил наказ избирателей. Он же известный политический деятель в Германии, где сейчас невероятный политический кризис, где есть проблемы с мигрантами, с финансированием очень многих социальных проектов и прочего. Ламу же виднее. Он же, сразу после Шольца сейчас будет канцлером.

С мозгами у него, конечно, очень большие проблемы. Он не смотрит телевизор, не залезает в интернет. Он просто бестолочь. Мне очень обидно, что хороший футболист оказался таким *******», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Лам заявил, что Европа «немного пострадала» из-за проведения ЧМ-2018 в России и турнира 2022 года — в Катаре.

Дарик Агаларов

Филипп Лам
Дмитрий Губерниев
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