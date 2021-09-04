Должны и надо. С Кипром Карпину будет даже сложнее, чем с Хорватией

Два года назад сборная России разнесла Кипр 5:0, но сейчас вполне хватит и 1:0.

В матче с Хорватией мы были не самыми требовательными зрителями. Уж очень хотелось разглядеть что-то хорошее в игре сборной. Кто-то соскучился по позитиву со стороны главной команды страны, а кто-то за пять лет просто устал от Черчесова, и готов был поддержать любого нового тренера. И уж тем более Карпина. Поэтому в среду глаз цеплялся даже за какие-то незначительные мелочи — ауты у чужих ворот стали опаснее, юный Захарян не по годам дерзко бил по воротам финалистов чемпионата мира, очень классно прессинговали, хоть и провели первый тайм без форварда. По прошествии пары дней появилась ощущение, что игра с хорватами получила завышенную оценку.

С Кипром все будет иначе. На первый план выйдут два слова — «должны» и «надо».

Тенденция такова, что и у клубов, и у сборной все меньше матчей, в которых мы можем чувствовать себя фаворитами, поэтому «должны обыгрывать» звучит все реже. Но все же хочется надеяться, что мы еще не скатились до команды, которая рассматривает какие-то расклады и варианты перед игрой с Кипром. А выигрывать действительно надо: это явно не тот матч, где стоило бы терять очки и отпускать хорватов. Тем более, что печальная отсылка в истории сборной имеется. У тех, кто застал Карпина-игрока, выездной матч с Кипром ассоциируется с ничьей в марте 97-го. Та потеря очков фактически стоила нашей команде путевки на чемпионат мира во Францию.

Все сентябрьские игры мы будем сравнивать эту сборную с командой Черчесова. Это неизбежно и абсолютно нормально. При Черчесове мы этот Кипр разнесли на выезде со счетом 5:0. Да, сборная России тогда больше часа играла в большинстве, а за 10 минут до конца счет был всего 2:0. Но было ощущение полного превосходства во встрече двух команд принципиально разного уровня. Не прошло и двух лет, но сейчас даже как-то не верится, что наши в отборе на Евро-2020 очень легко и уверенно прошли всех соперников по группе, кроме бельгийцев. На ту сборную еще действовала магия чемпионата мира, но и у нее был очень непростой матч с Кипром, причем домашний. В Нижнем наши выиграли довольно натужно, всего 1:0.

Конечно, хочется яркой и результативной игры от сборной России. Но сейчас тот случай, когда в условной победе 1:0 вполне сойдутся и «должны», и «надо».