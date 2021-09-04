Футбол
Чемпионат мира-2022
Фото
Таблицы Календарь Новости Статьи Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Статьи   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Должны и надо. С Кипром Карпину будет даже сложнее, чем с Хорватией

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 12:00
Дмитрий Баринов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов и Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Два года назад сборная России разнесла Кипр 5:0, но сейчас вполне хватит и 1:0.
Сборная России.Россия в отборе на ЧМ-2022: теперь — без права на ошибку

В матче с Хорватией мы были не самыми требовательными зрителями. Уж очень хотелось разглядеть что-то хорошее в игре сборной. Кто-то соскучился по позитиву со стороны главной команды страны, а кто-то за пять лет просто устал от Черчесова, и готов был поддержать любого нового тренера. И уж тем более Карпина. Поэтому в среду глаз цеплялся даже за какие-то незначительные мелочи — ауты у чужих ворот стали опаснее, юный Захарян не по годам дерзко бил по воротам финалистов чемпионата мира, очень классно прессинговали, хоть и провели первый тайм без форварда. По прошествии пары дней появилась ощущение, что игра с хорватами получила завышенную оценку.

С Кипром все будет иначе. На первый план выйдут два слова — «должны» и «надо».

Тенденция такова, что и у клубов, и у сборной все меньше матчей, в которых мы можем чувствовать себя фаворитами, поэтому «должны обыгрывать» звучит все реже. Но все же хочется надеяться, что мы еще не скатились до команды, которая рассматривает какие-то расклады и варианты перед игрой с Кипром. А выигрывать действительно надо: это явно не тот матч, где стоило бы терять очки и отпускать хорватов. Тем более, что печальная отсылка в истории сборной имеется. У тех, кто застал Карпина-игрока, выездной матч с Кипром ассоциируется с ничьей в марте 97-го. Та потеря очков фактически стоила нашей команде путевки на чемпионат мира во Францию.

Марио Фернандес.
Валерий Карпин.«Подстраиваться под Кипр не будем, но учтем сильные и слабые стороны соперника». Предматчевая пресс-конференция Карпина

Все сентябрьские игры мы будем сравнивать эту сборную с командой Черчесова. Это неизбежно и абсолютно нормально. При Черчесове мы этот Кипр разнесли на выезде со счетом 5:0. Да, сборная России тогда больше часа играла в большинстве, а за 10 минут до конца счет был всего 2:0. Но было ощущение полного превосходства во встрече двух команд принципиально разного уровня. Не прошло и двух лет, но сейчас даже как-то не верится, что наши в отборе на Евро-2020 очень легко и уверенно прошли всех соперников по группе, кроме бельгийцев. На ту сборную еще действовала магия чемпионата мира, но и у нее был очень непростой матч с Кипром, причем домашний. В Нижнем наши выиграли довольно натужно, всего 1:0.

Конечно, хочется яркой и результативной игры от сборной России. Но сейчас тот случай, когда в условной победе 1:0 вполне сойдутся и «должны», и «надо».

Кипр — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Олег Кошелев все материалы автора

Читайте также

Ласицкене проиграла Магучих. Первое поражение Марии от украинки после Олимпиады-2020
Стало известно, почему Кварацхелия не перешел из «Рубина» в «Милан»
Должны и надо. С Кипром Карпину будет даже сложнее, чем с Хорватией
Кто капитан сборной России по футболу?
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры