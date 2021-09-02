Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!

Авторская колонка Дмитрия Егорова.

Мнение

Первый матч Карпина в сборной — и какой восторг! Все СМИ уже нашли новые лица, крутые идеи, современный футбол, какую-то там на что-то надежду, особенно после времен Черчесова.

Вот Костя Алексеев даже пишет про зачет в первое сентября. И это, кстати, занимательная идея при обсуждении нового тренера — ведь зачет первого сентября можно получить не за достижения, а только по блату.

И восторг по Карпину тоже выглядит блатным. Карпин ведь свой для журналистов — для многих он и коллега, и друг.

Карпин свой для фанатов — говорит с ними на одном языке и готов выйти к народу, причем, без собственного словаря.

Карпин вообще свой для всех, потому что в нашем сиром мире футбола он и легенда, и звезда.

Но работа тренера сборной не может оцениваться на уровне «приятен — неприятен», «верю — не верю», «хорошо говорит — плохо говорит». Она оценивается результатом. И здесь стоит задаться вопросом: «Ну и?!»

Ничья с Хорватией — это разве хороший результат?!

Или мы не понимаем, что эта Хорватия — одна из слабейших в истории страны?

Или не замечаем, что в Лужниках была ключевая игра за выход на ЧМ?

Или забыли, что это не отбор на юбилейный Евро, куда попадали по три сборных из группы?

Мы ведь еще так восхищаемся экспериментами: ложной девяткой Миранчуком, дебютом Захаряна, отсутствием Дзюбы — будто это это сработало и будто сегодня товарняки перед стартом отборочного цикла. Но нет — не сработало и не товарняки. И да — потерянные 2 очка в борьбе за 1-2-е места в группе и ноль голов при Смолове на банке.

После первого матча нового штаба нет повода для гордости и даже для минимальной радости, хотя и нет ни к команде, ни к Карпину особых претензий, потому что за 2-3 дня ты вообще ничего не подготовишь и не наиграешь.

Но и говорить о каком-то прорыве после тягучей ничьей слишком комично. Особенно в контексте сравнений с Черчесовым. Избавились, говорите, от Дзюбы, которого и сегодня посылал фан-сектор? Ну, теперь во втором тайме играл Заболотный. Вышли Миранчук с Головиным вместе? Ну, перестали быть парой через 45 минут. Сыграли Самошников и Захарян? Ну, на сбор перед Евро их тоже возили — только один заболел, а второй травмировался. Раньше было скучно смотреть матчи? Ну, а сегодня при 0:0 и полутора моментах в сумме, что, ламбада была?

Верить хоть в Валеру, хоть в Стаса никому не запретишь. Однако есть убежденность, что влияние отдельных имен, кудрей или усов на будущее нашего футбола сегодня сильно преувеличено. Карпину успехов, конечно, но после вполне себе унылых нулей с невеселой Хорватией вместо зачета хочется ни пожелать, чтобы рьяно восторгающиеся так же рьяно не требовали его увольнения уже через 2 месяца.

Дмитрий Егоров

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