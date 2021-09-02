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Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!

Сегодня, 08:10
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Авторская колонка Дмитрия Егорова.

Мнение

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин.Россия — Хорватия. Зачет Карпину в День знаний

Первый матч Карпина в сборной — и какой восторг! Все СМИ уже нашли новые лица, крутые идеи, современный футбол, какую-то там на что-то надежду, особенно после времен Черчесова.

Вот Костя Алексеев даже пишет про зачет в первое сентября. И это, кстати, занимательная идея при обсуждении нового тренера — ведь зачет первого сентября можно получить не за достижения, а только по блату.

И восторг по Карпину тоже выглядит блатным. Карпин ведь свой для журналистов — для многих он и коллега, и друг.

Карпин свой для фанатов — говорит с ними на одном языке и готов выйти к народу, причем, без собственного словаря.

Карпин вообще свой для всех, потому что в нашем сиром мире футбола он и легенда, и звезда.

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин и&nbsp;Дмитрий Баринов.«Волнения уже нет, есть отходняк». Валерий Карпин разобрал матч Россия — Хорватия

Но работа тренера сборной не может оцениваться на уровне «приятен — неприятен», «верю — не верю», «хорошо говорит — плохо говорит». Она оценивается результатом. И здесь стоит задаться вопросом: «Ну и?!»

Ничья с Хорватией — это разве хороший результат?!

Или мы не понимаем, что эта Хорватия — одна из слабейших в истории страны?

Или не замечаем, что в Лужниках была ключевая игра за выход на ЧМ?

Или забыли, что это не отбор на юбилейный Евро, куда попадали по три сборных из группы?

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Валерий Карпин благодарит Георгия Джикия после матча.

Мы ведь еще так восхищаемся экспериментами: ложной девяткой Миранчуком, дебютом Захаряна, отсутствием Дзюбы — будто это это сработало и будто сегодня товарняки перед стартом отборочного цикла. Но нет — не сработало и не товарняки. И да — потерянные 2 очка в борьбе за 1-2-е места в группе и ноль голов при Смолове на банке.

После первого матча нового штаба нет повода для гордости и даже для минимальной радости, хотя и нет ни к команде, ни к Карпину особых претензий, потому что за 2-3 дня ты вообще ничего не подготовишь и не наиграешь.

1&nbsp;сентября. Москва. Россия&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 0:0. Марио Фернандес (справа) и&nbsp;Иван Перишич.Россия — Хорватия: добротные нули

Но и говорить о каком-то прорыве после тягучей ничьей слишком комично. Особенно в контексте сравнений с Черчесовым. Избавились, говорите, от Дзюбы, которого и сегодня посылал фан-сектор? Ну, теперь во втором тайме играл Заболотный. Вышли Миранчук с Головиным вместе? Ну, перестали быть парой через 45 минут. Сыграли Самошников и Захарян? Ну, на сбор перед Евро их тоже возили — только один заболел, а второй травмировался. Раньше было скучно смотреть матчи? Ну, а сегодня при 0:0 и полутора моментах в сумме, что, ламбада была?

Верить хоть в Валеру, хоть в Стаса никому не запретишь. Однако есть убежденность, что влияние отдельных имен, кудрей или усов на будущее нашего футбола сегодня сильно преувеличено. Карпину успехов, конечно, но после вполне себе унылых нулей с невеселой Хорватией вместо зачета хочется ни пожелать, чтобы рьяно восторгающиеся так же рьяно не требовали его увольнения уже через 2 месяца.

Дмитрий Егоров

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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