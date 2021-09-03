Кипр надо обыгрывать, если Карпин хочет на ЧМ-2022. Прогноз «СЭ» на матч сборной России
4 сентября сборная России встретится с Кипром в отборочном турнире ЧМ-2022. В дебютном матче под руководством Валерия Карпина россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0). Случится ли на Кипре первая победа? Сделайте ставку на этот матч в БЕТСИТИ и получите приветственный бонус до 10 000 рублей!
Регламент и турнирное положение в отборе на ЧМ-2022
В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.
Группа Н. Положение команд
|
|
И
|
О
|
М
|
1. Хорватия
|
4
|
7
|
4-1
|
2. Россия
|
4
|
7
|
6-4
|
3. Словакия
|
4
|
6
|
5-4
|
4. Словения
|
4
|
4
|
3-4
|
5. Мальта
|
4
|
4
|
6-8
|
6. Кипр
|
4
|
4
|
1-4
Где смотреть трансляцию матча Кипр — Россия 4 сентября
Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября на стадионе Neo GSP в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет Первый канал, начало трансляции — в 18:45.
Состав сборной России по футболу
В состав сборной России вошли следующие футболисты:
Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»).
Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).
Провели восстановительную тренировку в Новогорске. Завтра отправляемся на Кипр!#НашиПарни pic.twitter.com/DLdDeISBeg— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2021
Кипр — Россия: прогноз и ставка на матч 4 сентября
Дебют Валерия Карпина во главе сборной России получился противоречивым. Домашняя ничья против главного соперника по группе — нормальный результат. Но игра была унылой и незрелищной в исполнении обеих команд. Такую серую Хорватию можно было побеждать и получить преимущество в борьбе за первое место.
В матче с Кипром никакого разброса мнений быть не может. Любой результат кроме победы будет неудачей.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Россию безусловным фаворитом. Коэффициент на победу команды Карпина — 1.43, на Кипр — 9.00, на ничью — 4.40.
Киприоты здорово начали отборочный турнир. В марте на своем поле они сыграли вничью со Словакией (0:0), победили Словению (1:0), а в гостях уступили Хорватии с минимальным счетом (0:1). В последнем матче Кипр неожиданно получил на выезде разгром от Мальты (0:3). В той встрече больше тайма пришлось играть вдесятером, и все голы были пропущены в меньшинстве.
Пока Кипр не проигрывал и не пропускал на своем поле в этом отборочном турнире. Россия за всю историю провела с островитянами девять матчей и не смогла победить лишь раз — в 1997 году была гостевая ничья 1:1.
Команды встречались в отборочном турнире Евро-2020. Два года назад сборная Станислава Черчесова выиграла в Никосии со счетом 5:0. Сейчас, учитывая неуступчивость Кипра на своем поле, ждать разгрома не стоит.
Прогноз «СЭ»: победа России и тотал голов меньше 2.5 с высоким коэффициентом 3.10.
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