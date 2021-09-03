Кипр надо обыгрывать, если Карпин хочет на ЧМ-2022. Прогноз «СЭ» на матч сборной России

Определяющая игра для тренера.

4 сентября сборная России встретится с Кипром в отборочном турнире ЧМ-2022. В дебютном матче под руководством Валерия Карпина россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0). Случится ли на Кипре первая победа? Сделайте ставку на этот матч в БЕТСИТИ и получите приветственный бонус до 10 000 рублей!

Регламент и турнирное положение в отборе на ЧМ-2022

В финальный турнир ЧМ-2022 в Катаре напрямую попадет только победитель отборочной группы. Сборной, занявшей второе место, придется играть стыковые матчи.

Группа Н. Положение команд

И О М 1. Хорватия 4 7 4-1 2. Россия 4 7 6-4 3. Словакия 4 6 5-4 4. Словения 4 4 3-4 5. Мальта 4 4 6-8 6. Кипр 4 4 1-4

Где смотреть трансляцию матча Кипр — Россия 4 сентября

Матч Кипр — Россия состоится 4 сентября на стадионе Neo GSP в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет Первый канал, начало трансляции — в 18:45.

Состав сборной России по футболу

В состав сборной России вошли следующие футболисты:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер 04»).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Сутормин (все — «Зенит»), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Провели восстановительную тренировку в Новогорске. Завтра отправляемся на Кипр!#НашиПарни pic.twitter.com/DLdDeISBeg — Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2021

Кипр — Россия: прогноз и ставка на матч 4 сентября

Дебют Валерия Карпина во главе сборной России получился противоречивым. Домашняя ничья против главного соперника по группе — нормальный результат. Но игра была унылой и незрелищной в исполнении обеих команд. Такую серую Хорватию можно было побеждать и получить преимущество в борьбе за первое место.

В матче с Кипром никакого разброса мнений быть не может. Любой результат кроме победы будет неудачей.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает Россию безусловным фаворитом. Коэффициент на победу команды Карпина — 1.43, на Кипр — 9.00, на ничью — 4.40.

Киприоты здорово начали отборочный турнир. В марте на своем поле они сыграли вничью со Словакией (0:0), победили Словению (1:0), а в гостях уступили Хорватии с минимальным счетом (0:1). В последнем матче Кипр неожиданно получил на выезде разгром от Мальты (0:3). В той встрече больше тайма пришлось играть вдесятером, и все голы были пропущены в меньшинстве.

Пока Кипр не проигрывал и не пропускал на своем поле в этом отборочном турнире. Россия за всю историю провела с островитянами девять матчей и не смогла победить лишь раз — в 1997 году была гостевая ничья 1:1.

Команды встречались в отборочном турнире Евро-2020. Два года назад сборная Станислава Черчесова выиграла в Никосии со счетом 5:0. Сейчас, учитывая неуступчивость Кипра на своем поле, ждать разгрома не стоит.

Прогноз «СЭ»: победа России и тотал голов меньше 2.5 с высоким коэффициентом 3.10.

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