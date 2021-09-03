Марио Фернандес и Ионов не полетели со сборной России на матч против Кипра
09:40
Сборная России 3 сентября отправилась на Кипр на матч отборочного раунда ЧМ-2022.
На матч отправились 24 футболиста, Алексей Ионов и Марио Фернандес (как ранее сообщал «СЭ») остались в Новогорске после того, как получили небольшие повреждения в матче с Хорватией (0:0). При этом оба игрока смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой (7 сентября).
Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками — на шестой строчке.
Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 мск.
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