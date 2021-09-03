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Марио Фернандес и Ионов не полетели со сборной России на матч против Кипра

09:40
Алексей Ионов (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ионов (в центре). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России 3 сентября отправилась на Кипр на матч отборочного раунда ЧМ-2022.

На матч отправились 24 футболиста, Алексей Ионов и Марио Фернандес (как ранее сообщал «СЭ») остались в Новогорске после того, как получили небольшие повреждения в матче с Хорватией (0:0). При этом оба игрока смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой (7 сентября).

Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками — на шестой строчке.

Матч Кипр — Россия пройдет 4 сентября. Начало — в 19.00 мск.

Кипр — Россия

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214270

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры