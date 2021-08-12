Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), информирует сайт организации. У команды 1462 очка.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1822 очка), на второе место поднялась команда Бразилии (1798). Франция опустилась на третью строчку (1762).

Напомним, что сборную России недавно возглавил Валерий Карпин, сменивший на этой должности Станислава Черчесова после неудачного выступления на Евро-2020.

В групповом турнире чемпионата Европы сборная России проиграла Бельгии (0:3), обыграла Финляндию (1:0), а в заключительной встрече группового турнира разгромно уступила Дании (1:4). В итоге Россия заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф.

Первый матч под руководством Карпина национальная команда проведет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» примут хорватов.