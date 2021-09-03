«Подстраиваться под Кипр не будем, но учтем сильные и слабые стороны соперника». Предматчевая пресс-конференция Карпина
Баринов: «Готов быть капитаном сборной»
Первым на вопросы журналистов ответил Баринов.
О роли капитана
— Георгий Джикия уже говорил, что у нас нет одного-двух-трех капитанов. В команде все могут быть капитанами, а кто завтра им будет, вы увидите. Конечно, я готов быть капитаном сборной России завтра, — сказал Баринов.
О матче с Кипром
— Мы забыли предыдущую игру [с хорватами], настраиваемся на Кипр. Приехали побеждать. Это добротный и хороший соперник, — добавил Баринов.
О частых карточках
— Возможно, я не успеваю. Но моя позиция подразумевает быть агрессивным на поле. Я работаю над тем, чтобы карточек стало меньше, резюмировал Баринов.
Карпин: «Сыграет ли Смолов? Завтра все увидите»
Затем на вопросы ответил главный тренер Валерий Карпин.
О потерях
— Самые чувствительные потери — Марио Фернандес и Алексей Ионов. Не стал бы говорить, что это травмы, есть дискомфорт. Если бы игра была через два дня, то, возможно, оба были бы в составе. После интенсивной для нас игры с хорватами у них появился дискомфорт, и рисковать футболистами, играя через два дня на третий, не будем и не можем.
О том, как играть с Кипром
— Естественно, разобрали Кипр еще до начала сбора. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления. Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать. Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, Кипр будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать. Сыграет ли завтра Смолов? Завтра все увидите. Если бы это была открытая информация, я бы ответил.
Об отсутствии на игре болельщиков сборной России
— Хотелось бы, чтобы мы слышали наших болельщиков, но раз такие условия, то надо играть как есть. Учитывая, что бывали матчи без зрителей, за последний год уже привыкли ко всему.
О контракте с РФС
— Контракт действует до 31 декабря 2021 года. Если выходим в стыки, то автоматическое продление до конца марта. Если выходим напрямую на ЧМ-2022 или не выходим, то до 31 декабря этого года.
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