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«Подстраиваться под Кипр не будем, но учтем сильные и слабые стороны соперника». Предматчевая пресс-конференция Карпина

Севастиан Терлецкий
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Сегодня, 19:45
Никосия
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Пресс-конференция главного тренера сборной России Валерия Карпина и полузащитника команды Дмитрия Баринова перед матчем с Кипром.

Баринов: «Готов быть капитаном сборной»

Первым на вопросы журналистов ответил Баринов.

О роли капитана

— Георгий Джикия уже говорил, что у нас нет одного-двух-трех капитанов. В команде все могут быть капитанами, а кто завтра им будет, вы увидите. Конечно, я готов быть капитаном сборной России завтра, — сказал Баринов.

Валерий Карпин.Кипр надо обыгрывать, если Карпин хочет на ЧМ-2022. Прогноз «СЭ» на матч сборной России

О матче с Кипром

— Мы забыли предыдущую игру [с хорватами], настраиваемся на Кипр. Приехали побеждать. Это добротный и хороший соперник, — добавил Баринов.

О частых карточках

— Возможно, я не успеваю. Но моя позиция подразумевает быть агрессивным на поле. Я работаю над тем, чтобы карточек стало меньше, резюмировал Баринов.

Карпин: «Сыграет ли Смолов? Завтра все увидите»

Затем на вопросы ответил главный тренер Валерий Карпин.

Марио Фернандес.Потери сборной: кто и почему не может играть за национальную команду

О потерях

— Самые чувствительные потери — Марио Фернандес и Алексей Ионов. Не стал бы говорить, что это травмы, есть дискомфорт. Если бы игра была через два дня, то, возможно, оба были бы в составе. После интенсивной для нас игры с хорватами у них появился дискомфорт, и рисковать футболистами, играя через два дня на третий, не будем и не можем.

О том, как играть с Кипром

— Естественно, разобрали Кипр еще до начала сбора. Понятно, что последнюю игру с Мальтой можно было разбирать только до удаления. Мы не подстраивались и под Хорватию, но в том матче против нас играла сильная команда, которая с определенного момента не давала нам этого делать. Не хотим подстраиваться и под Кипр, но нужно учитывать сильные и слабые стороны соперника. Думаю, Кипр будет играть в три центральных защитника, мы будем это учитывать. Сыграет ли завтра Смолов? Завтра все увидите. Если бы это была открытая информация, я бы ответил.

Валерий Карпин и&nbsp;Станислав Черчесов.Черчесов — Карпин: это дуэль! Колонка Казакова

Об отсутствии на игре болельщиков сборной России

— Хотелось бы, чтобы мы слышали наших болельщиков, но раз такие условия, то надо играть как есть. Учитывая, что бывали матчи без зрителей, за последний год уже привыкли ко всему.

О контракте с РФС

— Контракт действует до 31 декабря 2021 года. Если выходим в стыки, то автоматическое продление до конца марта. Если выходим напрямую на ЧМ-2022 или не выходим, то до 31 декабря этого года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр
Россия

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия
Хорватия

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина
Франция

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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