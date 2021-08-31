Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о капитанстве в сборной России.

— Наверное, пришло время закрыть этот вопрос (о капитанстве). Вчера было небольшое собрание, где мы всей сборной и обсуждали эту тему. Пришли к выводу, что у нас на сегодня не будет одного капитана. Хотим, чтобы каждый футболист в нашей обновленной сборной чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если в трех ближайших матчах у нас будет три разных капитана. У нас все капитаны!

— А завтра?

— Завтра увидим.

— Сколько человек в этом капитанском пуле? И Артем Дзюба — тоже в этом пуле?

— Вы почти правильно ответили на свой вопрос. Сегодня кто-то вызван, кто-то нет. Есть футболисты, кто провел больше 50-70 матчей и могут смело надевать эту повязку. На ближайшие три игры в голове такая идея. Дальше состав будет меняться, но в составе всегда будут оставаться люди, которые могут носить повязку.

1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.