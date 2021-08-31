Георгий Джикия ответил на вопрос о капитанстве в сборной России
Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о капитанстве в сборной России.
— Наверное, пришло время закрыть этот вопрос (о капитанстве). Вчера было небольшое собрание, где мы всей сборной и обсуждали эту тему. Пришли к выводу, что у нас на сегодня не будет одного капитана. Хотим, чтобы каждый футболист в нашей обновленной сборной чувствовал ответственность. Не надо удивляться, если в трех ближайших матчах у нас будет три разных капитана. У нас все капитаны!
— А завтра?
— Завтра увидим.
— Сколько человек в этом капитанском пуле? И Артем Дзюба — тоже в этом пуле?
— Вы почти правильно ответили на свой вопрос. Сегодня кто-то вызван, кто-то нет. Есть футболисты, кто провел больше 50-70 матчей и могут смело надевать эту повязку. На ближайшие три игры в голове такая идея. Дальше состав будет меняться, но в составе всегда будут оставаться люди, которые могут носить повязку.
1 сентября сборная России сыграет с Хорватией в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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