ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Главное, что известно об отборе в финальную стадию чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу среди национальных ассоциаций УЕФА пройдут осенью 2021 года. От Европы на ЧМ-2022 смогут сыграть только 13 лучших сборных.

Квалификации ЧМ-2022: формат и регламент

Отборочный турнир стартовал в марте 2021-го и завершится в ноябре. Он делится на две стадии: групповой этап и стыковые матчи.

Групповой этап

55 национальных команд разбиты на десять групп (по 5-6 сборных). Финалисты Лиги наций-2021 — Бельгия, Италия, Испания и Франция — играют в группах с пятью командами. Десять победителей своих групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022.

Стыковые матчи

К десяти сборным, занявшим вторые места, присоединятся два победителя своих групп в Лиге наций-2021 (учитывая рейтинг Лиги наций). За исключением тех, кто: а) уже попал на ЧМ-2022; б) занял второе место и квалифицировался в стыковые встречи. Плей-офф пройдет в два раунда, где каждые четыре команды из 12 разыграют полуфинал и финал — три победителя выйдут в финальную стадию ЧМ-2022.

Состав участников отборочных матчей ЧМ-2022 в Европе

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Расписание и календарь отборочных матчей ЧМ-2022

4-й тур: 1-2 сентября 2021-го

5-й тур: 4-5 сентября 2021-го

6-й тур: 7-8 сентября 2021-го

7-й тур: 8-9 октября 2021-го

8-й тур: 11-12 октября 2021-го

9-й тур: 11-13 ноября 2021-го

10-й тур: 14-16 ноября 2021-го

Стыковые матчи: 24, 29 марта 2022-го

Сборная России: расписание и календарь матчей, трансляция, турнирная таблица группы

Сборная России играет в группе H вместе с Хорватией, Словакией, Кипром, Словенией и Мальтой. После трех туров россияне занимают второе место с шестью очками. 23 июля главным тренером сборной России стал Валерий Карпин.

1 сентября российская национальная команда в Москве встретится с хорватами. Матч пройдет на стадионе «Лужники». 4 сентября Россия на выезде в Никосии встретится с Кипром, 7 сентября — в столице РФ на «Открытие Арене» с Мальтой.

Прогноз на матч россиян с Хорватией можно посмотреть здесь.

Расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Дата Время Матч 1 сентября 21.45 Россия — Хорватия 4 сентября 16.00 Кипр — Россия 7 сентября 21.45 Россия — Мальта 8 октября 21.45 Россия — Словакия 11 октября 21.45 Словения — Россия 11 ноября 20.00 Россия — Кипр 14 ноября 17.00 Хорватия — Россия

Где смотреть трансляции матчей сборной России в сентябре

Первый канал покажет в прямом эфире видеотрансляции матчей Россия — Хорватия (начало в 21.35 по московскому времени) и Кипр — Россия (18.45). Встречу Россия — Мальта будет транслировать телеканал РЕН ТВ (21.45).

Турнирная таблица группы H

Группа H И П Н П О 1. Хорватия 3 2 0 1 6 2. Россия 3 2 0 1 6 3. Словакия 3 1 2 0 5 4. Кипр 3 1 1 1 4 5. Словения 3 1 0 2 3 6. Мальта 3 0 1 2 1

Когда состоится финальный турнир ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022 начнется 21 ноября и завершится 18 декабря. Впервые ЧМ по футболу пройдет на Ближнем Востоке. Ранее мировое первенство никогда не проходило осенью и зимой. Игры пройдут на восьми стадионах в пяти городах Катара. В 2017-м Sport Connect сообщал, что принимающая сторона потратит около 200 миллиардов долларов на организацию турнира. Этот ЧМ станет 22-м в истории ФИФА.

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы