ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе
Матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу среди национальных ассоциаций УЕФА пройдут осенью 2021 года. От Европы на ЧМ-2022 смогут сыграть только 13 лучших сборных.
Квалификации ЧМ-2022: формат и регламент
Отборочный турнир стартовал в марте 2021-го и завершится в ноябре. Он делится на две стадии: групповой этап и стыковые матчи.
Групповой этап
55 национальных команд разбиты на десять групп (по 5-6 сборных). Финалисты Лиги наций-2021 — Бельгия, Италия, Испания и Франция — играют в группах с пятью командами. Десять победителей своих групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022.
Стыковые матчи
К десяти сборным, занявшим вторые места, присоединятся два победителя своих групп в Лиге наций-2021 (учитывая рейтинг Лиги наций). За исключением тех, кто: а) уже попал на ЧМ-2022; б) занял второе место и квалифицировался в стыковые встречи. Плей-офф пройдет в два раунда, где каждые четыре команды из 12 разыграют полуфинал и финал — три победителя выйдут в финальную стадию ЧМ-2022.
Состав участников отборочных матчей ЧМ-2022 в Европе
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
Расписание и календарь отборочных матчей ЧМ-2022
4-й тур: 1-2 сентября 2021-го
5-й тур: 4-5 сентября 2021-го
6-й тур: 7-8 сентября 2021-го
7-й тур: 8-9 октября 2021-го
8-й тур: 11-12 октября 2021-го
9-й тур: 11-13 ноября 2021-го
10-й тур: 14-16 ноября 2021-го
Стыковые матчи: 24, 29 марта 2022-го
??? pic.twitter.com/43mi2SLwGE— Сборная России (@TeamRussia) August 30, 2021
Сборная России: расписание и календарь матчей, трансляция, турнирная таблица группы
Сборная России играет в группе H вместе с Хорватией, Словакией, Кипром, Словенией и Мальтой. После трех туров россияне занимают второе место с шестью очками. 23 июля главным тренером сборной России стал Валерий Карпин.
1 сентября российская национальная команда в Москве встретится с хорватами. Матч пройдет на стадионе «Лужники». 4 сентября Россия на выезде в Никосии встретится с Кипром, 7 сентября — в столице РФ на «Открытие Арене» с Мальтой.
Прогноз на матч россиян с Хорватией можно посмотреть здесь.
Расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022
|
Дата
|
Время
|
Матч
|
1 сентября
|
21.45
|
Россия — Хорватия
|
4 сентября
|
16.00
|
Кипр — Россия
|
7 сентября
|
21.45
|
Россия — Мальта
|
8 октября
|
21.45
|
Россия — Словакия
|
11 октября
|
21.45
|
Словения — Россия
|
11 ноября
|
20.00
|
Россия — Кипр
|
14 ноября
|
17.00
|
Хорватия — Россия
Где смотреть трансляции матчей сборной России в сентябре
Первый канал покажет в прямом эфире видеотрансляции матчей Россия — Хорватия (начало в 21.35 по московскому времени) и Кипр — Россия (18.45). Встречу Россия — Мальта будет транслировать телеканал РЕН ТВ (21.45).
? Full throttle ?#BeProud #Croatia #Vatreni? pic.twitter.com/8ABdKFLNFh— HNS (@HNS_CFF) August 31, 2021
Турнирная таблица группы H
|Группа H
|И
|П
|Н
|П
|О
|1. Хорватия
|3
|2
|0
|1
|6
|2. Россия
|3
|2
|0
|1
|6
|3. Словакия
|3
|1
|2
|0
|5
|4. Кипр
|3
|1
|1
|1
|4
|5. Словения
|3
|1
|0
|2
|3
|6. Мальта
|3
|0
|1
|2
|1
Когда состоится финальный турнир ЧМ-2022
Чемпионат мира-2022 начнется 21 ноября и завершится 18 декабря. Впервые ЧМ по футболу пройдет на Ближнем Востоке. Ранее мировое первенство никогда не проходило осенью и зимой. Игры пройдут на восьми стадионах в пяти городах Катара. В 2017-м Sport Connect сообщал, что принимающая сторона потратит около 200 миллиардов долларов на организацию турнира. Этот ЧМ станет 22-м в истории ФИФА.
ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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