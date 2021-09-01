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ЧМ-2022 по футболу: гид по отборочному турниру в Европе

Сергей Баюшкин
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Сегодня, 13:10
Футболисты сборной Италии. Фото Пресс-служба сборной Италии
Футболисты сборной Италии. Фото Пресс-служба сборной Италии
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Главное, что известно об отборе в финальную стадию чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу среди национальных ассоциаций УЕФА пройдут осенью 2021 года. От Европы на ЧМ-2022 смогут сыграть только 13 лучших сборных.

Квалификации ЧМ-2022: формат и регламент

Отборочный турнир стартовал в марте 2021-го и завершится в ноябре. Он делится на две стадии: групповой этап и стыковые матчи.

Групповой этап

55 национальных команд разбиты на десять групп (по 5-6 сборных). Финалисты Лиги наций-2021 — Бельгия, Италия, Испания и Франция — играют в группах с пятью командами. Десять победителей своих групп напрямую выходят в финальную стадию ЧМ-2022.

Стыковые матчи

К десяти сборным, занявшим вторые места, присоединятся два победителя своих групп в Лиге наций-2021 (учитывая рейтинг Лиги наций). За исключением тех, кто: а) уже попал на ЧМ-2022; б) занял второе место и квалифицировался в стыковые встречи. Плей-офф пройдет в два раунда, где каждые четыре команды из 12 разыграют полуфинал и финал — три победителя выйдут в финальную стадию ЧМ-2022.

28&nbsp;августа. Новогорск. Валерий Карпин.
Рональд Де&nbsp;Бур.«Россия должна иметь сборную уровня топ-5 мира. Удивлюсь, если вы не попадете в Катар». Де Бур — о ЧМ-2022

Состав участников отборочных матчей ЧМ-2022 в Европе

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Расписание и календарь отборочных матчей ЧМ-2022

4-й тур: 1-2 сентября 2021-го

5-й тур: 4-5 сентября 2021-го

6-й тур: 7-8 сентября 2021-го

7-й тур: 8-9 октября 2021-го

8-й тур: 11-12 октября 2021-го

9-й тур: 11-13 ноября 2021-го

10-й тур: 14-16 ноября 2021-го

Стыковые матчи: 24, 29 марта 2022-го

Валерий Карпин.Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022

Сборная России: расписание и календарь матчей, трансляция, турнирная таблица группы

Сборная России играет в группе H вместе с Хорватией, Словакией, Кипром, Словенией и Мальтой. После трех туров россияне занимают второе место с шестью очками. 23 июля главным тренером сборной России стал Валерий Карпин.

1 сентября российская национальная команда в Москве встретится с хорватами. Матч пройдет на стадионе «Лужники». 4 сентября Россия на выезде в Никосии встретится с Кипром, 7 сентября — в столице РФ на «Открытие Арене» с Мальтой.

Прогноз на матч россиян с Хорватией можно посмотреть здесь.

Расписание матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Дата

Время

Матч

1 сентября

21.45

Россия — Хорватия

4 сентября

16.00

Кипр — Россия

7 сентября

21.45

Россия — Мальта

8 октября

21.45

Россия — Словакия

11 октября

21.45

Словения — Россия

11 ноября

20.00

Россия — Кипр

14 ноября

17.00

Хорватия — Россия

Где смотреть трансляции матчей сборной России в сентябре

Первый канал покажет в прямом эфире видеотрансляции матчей Россия — Хорватия (начало в 21.35 по московскому времени) и Кипр — Россия (18.45). Встречу Россия — Мальта будет транслировать телеканал РЕН ТВ (21.45).

Турнирная таблица группы H

Группа H И П Н П О
1. Хорватия 3 2 0 1 6
2. Россия 3 2 0 1 6
3. Словакия 3 1 2 0 5
4. Кипр 3 1 1 1 4
5. Словения 3 1 0 2 3
6. Мальта 3 0 1 2 1

31&nbsp;августа. Москва. Вратари на&nbsp;тренировке сборной России перед матчем с&nbsp;Хорватией в&nbsp;Лужниках: Юрий Дюпин, Александр Максименко, Андрей Лунев, Маринату Гильерме, Сергей Песьяков (слева направо).

Когда состоится финальный турнир ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022 начнется 21 ноября и завершится 18 декабря. Впервые ЧМ по футболу пройдет на Ближнем Востоке. Ранее мировое первенство никогда не проходило осенью и зимой. Игры пройдут на восьми стадионах в пяти городах Катара. В 2017-м Sport Connect сообщал, что принимающая сторона потратит около 200 миллиардов долларов на организацию турнира. Этот ЧМ станет 22-м в истории ФИФА.

ЧМ-2022: расписание и календарь матчей, обзоры игр, новости и статьи, турнирные таблицы

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры