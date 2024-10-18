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Сегодня, 12:23

Лукаку — о вылете Бельгии с чемпионата мира-2022: «Я плакал каждый день»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку рассказал, как пережил вылет сборной Бельгии с чемпионата мира-2022.

В решающем матче Бельгия сыграла вничью с Хорватией (0:0) в групповом турнире и не сумела выйти в плей-офф.

«Мы играли с Хорватией, счет был 0:0, я говорил себе: «Есть надежда». Потом меня заменили, и вы знаете, как прошел матч — я упустил четыре явных голевых ммоента. Бог так решил, без проблем.

Но потом я ударил кулаком по скамейке запасных — тогда наружу вырвалось все мое недовольство. Я играю в футбол 23 года, и это был первый раз, когда я был так расстроен. Первый раз. Я никогда не думал о депрессии, но клянусь, я уехал в отпуск и целую неделю плакал каждый день. Я был сломлен физически и морально», — сказал Лукаку в подкасте Friends of Sports.

Ранее Лукаку сообщил, что отказался от выступлений за сборную Бельгии до 2025 года.

 

Ромелу Лукаку
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
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