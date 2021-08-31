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«Капитаном может выйти и Захарян». Пресс-конференция Валерия Карпина

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 19:05
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России за день до матча с Хорватией ответил на вопросы журналистов.
Россия — Хорватия
Валерий Карпин.Справится ли Карпин с хорватами без Дзюбы? Неожиданный прогноз «СЭ» на матч сборной России

— Будет ли Федор Смолов бить 11-метровый, если наша сборная получит на него право, и повлияла ли его история в матче с Хорватией на ЧМ-2018 на ваш выбор пенальтиста на завтрашний матч? — первый вопрос Валерию Карпину на пресс-конференции.

— Чтобы бить пенальти, надо как минимум находиться на поле. Пенальтисты у нас есть, мы понимаем, кто может пробить.

— Но вы со Смоловым разговаривали? Есть ли у него перед Хорватией реваншистские настроения, и будет ли это учитываться при определении стартового состава?

— С Федором мы говорили, но ни одного слова про Хорватию не было. А говорили о том, есть ли у него желание играть за сборную. С Хорватией, Кипром или Мальтой — второстепенно. Он уже сам забыл, как там что было. Сейчас другая жизнь, он — другой человек. Какой смысл об этом вспоминать?

— Вы первый тренер в истории сборной России, кто озвучил, что решение по основному голкиперу будет принимать только тренер вратарей. Может, так было и раньше, но никогда вслух не звучало. Можете объяснить логику своих слов? Означает ли это, что если завтра, не дай бог, вратарь допустит ошибку, то виноват в этом будет Кафанов, а главный тренер Карпин вроде как и ни при чем? — вопрос обозревателя «СЭ».

— Если ты, Игорь, напишешь плохой текст в «СЭ», кто будет в этом виноват — ближайший руководитель или главный редактор? В конце концов виноват будет главный редактор. Так и я. А то, что тренер вратарей должен делать выбор, — это мое личное мнение. С голкиперами работает, проводит с ними 80% времени тренер вратарей. Их психологию, их состояние может понять только человек, который с ними находится долгое время. И еще. Необходимое качество для главного тренера — доверять и уметь делегировать полномочия.

— Все ли из числа вызванных на сбор готовы выйти на поле?

— Все игроки, которые находятся в расположении сборной, здоровы. Гильерме тоже тренируется в общей группе. Ушибы или царапины, разумеется, присутствуют. Но по физическим показателям все готовы участвовать в матче с Хорватией. Кроме Жемалетдинова, который дисквалифицирован, 28 из 29 готовы играть.

— Вы говорили, что Александр Головин и Алексей Миранчук должны играть в основе вместе. Произойдет ли это в сентябрьском цикле? И в каком статусе рассматриваете Тюкавина и Захаряна?

— «Должны играть» — такого не было. Я говорил — могут. Возможно, в этих матчах Головин и Миранчук будут играть вместе, возможно, не во всех. Тюкавина и Захаряна рассматриваю как игроков основной обоймы сборной — так же как Джикию, Головина, Миранчука и остальных.

— Завтра вас ждет дебютный матч во главе сборной России. Что это для вас значит, и волнуетесь ли вы?

— Еще не понял, честно говоря, что это для меня значит. Прямо сейчас — не волнуюсь. Тренерский штаб каждый день собирается в 11 вечера, и вчера я сказал — игра уже завтра, а кажется, что до матча еще пять дней. Потому что слишком много моментов, не отработанных до конца. Завтра, естественно, предстартовое волнение будет, без этого никуда.

— Какие у хорватов сильные стороны, что можете выделить? И как оцените необычное решение не назначать постоянного капитана в сборной России, о чем сказал Георгий Джикия?

— Не буду вдаваться в подробности по поводу тактических схем. Будут ли хорваты играть 4-4-2 или 4-3-3 — результат зависит не от этого. Самое сильное качество сборной Хорватии — ее футболисты.

По поводу капитана — абсолютно не удивился. Считаю это единственно правильным решением. Тот посыл, который мы даем, — то, что мы, команда, все вместе. Мы все капитаны. Георгий сказал про футболистов, которые сыграли 50-70 матчей, а я говорю, что капитаном может выйти и Захарян. Почему нет? Все должны, все могут и все будут.

— Вы сразу же сняли все вопросы болельщиков и диванных экспертов по невызову Дзюбы и других футболистов, не попадающих в основу своих клубов. А Виталий Кафанов объяснял, почему было сделано исключение для Лунева?

— Довод был один — то, что мы не совсем понимаем, кто у нас номер один. Все эту точку зрения разделяют. У Виталия Витальевича не было возможности пообщаться со всеми, кто есть в списке. У меня-то времени было больше, а он совмещает сборную с работой в «Ростове».

Он попросил вызвать на этот сбор максимально возможное количество вратарей, и РФС пошел навстречу. Не очень понимаю, в чем проблема, почему это так волнует общественность. Да хоть десять! Была бы у меня возможность вызвать 60 человек — если бы я знал, как их одновременно тренировать, вызвал бы с удовольствием. Или 48.

28&nbsp;августа. Новогорск. Валерий Карпин.«Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь». Карпин — о первых тренировках сборной

— Вас часто называют тренером-мотиватором. Считаете ли вы, что завтра игрокам от вас нужна какая-то особенная речь на установке? Готовите ли ее?

— Не нужно никого завтра мотивировать. Все прекрасно понимают, против кого и где мы играем. С новым тренерским штабом, с некоторыми новыми футболистами. Что-то говорить еще после этих трех дней нет смысла. Мы разговаривали достаточно.

— Завтра нам будет противостоять действующий вице-чемпион мира, а вы в свое время забили на выезде победный гол действующему чемпиону. Приводите ли игрокам в пример победу на «Сен-Дени» над французами в 1999 году? Работает ли это в общении с нынешними игроками?

— Конечно, ребята видели и знают это. С момента назначения даже я это видел уже много раз, как мы забивали Франции. В соцсетях это после назначения распространилось еще больше. Но говорить сейчас, как мы возили французов, в каком я порядке, — это смешно. Это все равно, как бабушка мне говорила: «Мы в 12 лет уже работали, а ты еще ни копейки не заработал». Поэтому разговора о том матче с Францией, естественно, не было. Но это еще один пример того, что в футболе не нужно никого бояться. В него играют обыкновенные люди с той и с другой стороны.

— Мотивационные фильмы входят в вашу практику создания настроя у команды? Не делали ли чего-то подобного сейчас?

— Мотивационные фильмы и всякие другие штучки можно и нужно делать, когда к этому подталкивает ситуация. Чаще всего это происходит на больших турнирах или в клубах на разных стадиях, когда команда находится не в лучшем расположении духа или, наоборот, в эйфории. Думаю, сейчас не тот случай. Иногда когда человек слишком мотивирован, это уходит даже в минус. Так можно даже навредить.

— В Сети в последние дни ходит легендарное видео вашего общения с болельщиками времен работы в «Спартаке». Готовы в случае чего выйти к людям и пообщаться, как после «Порту»? Будем надеяться, конечно, что при другом результате, чем тогда.

— Готов.

— Советуетесь ли с игроками по кадровым и тактическим моментам?

— Глобально у нас был разговор со всей командой, чтобы она понимала, во что мы хотим играть, а я понимал, готовы ли футболисты на это. По тактике: задача тренера — определить, а задача игроков — выполнять. «Мы поговорили, а я решил» — все в таком ключе.

— Российская молодежка тоже будет играть свой отборочный матч. Будете ли следить за ней и общались ли с Михаилом Галактионовым о взаимодействии первой и молодежной сборной?

— Начиная с того времени, как мы заехали на сбор, следить за молодежкой не могу. Когда закончится сбор — обязательно. Конечно, мы общались и будем общаться еще. О том, кто как выглядел, кто близок к первой команде.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения
Словакия

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия
Хорватия

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

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ИТМ1 (1.5)

16%

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20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

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