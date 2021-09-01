По возрасту дебюта Захарян уступил только Акинфееву
В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 за сборную России дебютирует полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. В день игры хавбеку исполнилось 18 лет и 98 дней, что является вторым результатом для дебютантов национальной команды. Только Игорь Акинфеев провел первую встречу в более юном возрасте — 18 лет 20 дней. До 19-летия в главной команде страны дебютировали также Алан Дзагоев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Сычев, Владислав Радимов и Марат Измайлов.
Правда, до исторических достижений далеко даже Акинфееву. Так в 1913 году за сборную Российской Империи сыграли Сергей Романов (16 лет и 244 дня) и Николай Денисов (17 лет 144 дня), а рекорд сборной СССР установил Эдуард Стрельцов, дебютировавший в 17 лет и 340 дней.
Самые молодые игроки в истории сборной России
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Дата дебюта
|
Возраст
|
Игорь Акинфеев
|
08.04.1986
|
28.04.2004
|
18 лет 20 дней
|
Арсен Захарян
|
26.05.2003
|
01.09.2021
|
18 лет 98 дней
|
Алан Дзагоев
|
17.06.1990
|
11.10.2008
|
18 лет 116 дней
|
Владимир Бесчастных
|
01.04.1974
|
16.08.1992
|
18 лет 137 дней
|
Дмитрий Сычев
|
26.10.1983
|
27.03.2002
|
18 лет 153 дня
|
Владислав Радимов
|
22.11.1975
|
17.08.1994
|
18 лет 269 дней
|
Марат Измайлов
|
21.09.1982
|
15.08.2001
|
18 лет 328 дней
|
Александр Головин
|
30.05.1996
|
07.06.2015
|
19 лет 8 дней
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