Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

По возрасту дебюта Захарян уступил только Акинфееву

21:40
Теги:

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 за сборную России дебютирует полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. В день игры хавбеку исполнилось 18 лет и 98 дней, что является вторым результатом для дебютантов национальной команды. Только Игорь Акинфеев провел первую встречу в более юном возрасте — 18 лет 20 дней. До 19-летия в главной команде страны дебютировали также Алан Дзагоев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Сычев, Владислав Радимов и Марат Измайлов.

Правда, до исторических достижений далеко даже Акинфееву. Так в 1913 году за сборную Российской Империи сыграли Сергей Романов (16 лет и 244 дня) и Николай Денисов (17 лет 144 дня), а рекорд сборной СССР установил Эдуард Стрельцов, дебютировавший в 17 лет и 340 дней.

Самые молодые игроки в истории сборной России

Игрок

Дата рождения

Дата дебюта

Возраст

Игорь Акинфеев

08.04.1986

28.04.2004

18 лет 20 дней

Арсен Захарян

26.05.2003

01.09.2021

18 лет 98 дней

Алан Дзагоев

17.06.1990

11.10.2008

18 лет 116 дней

Владимир Бесчастных

01.04.1974

16.08.1992

18 лет 137 дней

Дмитрий Сычев

26.10.1983

27.03.2002

18 лет 153 дня

Владислав Радимов

22.11.1975

17.08.1994

18 лет 269 дней

Марат Измайлов

21.09.1982

15.08.2001

18 лет 328 дней

Александр Головин

30.05.1996

07.06.2015

19 лет 8 дней

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
2-й тайм

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
2-й тайм

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: как Милонов отреагировал на свадьбу Моргенштерна
В Турции с 6 сентября введут новые ограничения для туристов
Зеленский назвал российский газ самым грязным в мире
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры