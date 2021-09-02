Сергей Песьяков покинул расположение сборной России
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение сборной России, сообщает пресс-служба РФС.
После матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:0) тренерский штаб российской команды принял решение вернуть 32-летнего голкипера в расположение клуба.
Песьяков покинул сбор национальной команды: https://t.co/I6bfyIJxMt pic.twitter.com/gHBLJlz8n0— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2021
Подготовку к оставшимся сентябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) продолжают четыре вратаря: Маринато Гильерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Андрей Лунев.
Ранее, 1 сентября расположение сборной России из-за травмы покинул защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.
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