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Сегодня, 03:11

Мбаппе рассказал, что был зол на Месси после чемпионата мира-2022

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о взаимоотношениях с нападающим Лионелем Месси, с которым он вместе выступал за «ПСЖ».

«Я уважаю Месси, потому что он живая легенда, но я был зол, как черт после финала чемпионата мира! На первой тренировке в «ПСЖ» после Катара мы растопили лед. Первое, что мы сделали, это посмеялись. Он сказал мне: «Ты уже выиграл один раз, теперь настала моя очередь». Мы вместе вспомнили финал. Я думаю, это нас сблизило. Я многому у него научился, он все делает хорошо. На тренировках я научился большему, чем в матчах с ним. У меня не было барьеров или стеснения. Я подходил к нему и спрашивал: «Как ты это делаешь?» — приводит слова Мбаппе Canal+.

Килиан Мбаппе. «Меня называли обезьяной». Мбаппе дал огромное интервью о сборной, подозрениях в изнасиловании и Месси

Месси и Мбаппе вместе выступали за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. После этого аргентинец перешел в «Интер Майами», а француз летом 2024-го присоединился к «Реалу».

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла в серии пенальти Францию со счетом 4:3.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Марсель» на выезде победил «Сент-Этьен»
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 14 9 2 3 31-17 29
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
9
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
10
 Тулуза 14 5 3 6 15-16 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 14 4 1 9 11-32 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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6.12 21:00
Лилль – Брест
 3 : 1
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 0 : 0
7.12 19:00
Монако – Тулуза
 2 : 0
7.12 21:00
Ницца – Гавр
 2 : 1
7.12 23:00
Анже – Лион
 0 : 3
8.12 17:00
Ланс – Монпелье
 2 : 0
8.12 19:00
Нант – Ренн
 1 : 0
8.12 19:00
Страсбур – Реймс
 0 : 0
8.12 22:45
Сент-Этьен – Марсель
 0 : 2
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Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Нил Мопей

Нил Мопей

Марсель

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 10 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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