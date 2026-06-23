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Сегодня, 20:12

Криштиану Роналду первым в истории забил на шести чемпионатах мира

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет в матче 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Узбекистана — 1:0.

Форвард забил свой девятый гол на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на шести мировых первенствах.

Роналду выступал на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах, и забивал минимум один гол на каждом из них.

Матч против Узбекистана стал для Роналду 24-м в карьере на ЧМ. 41-летний форвард прервал серию из 10 матчей без голов на чемпионатах мира и Европы.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Португалия — Узбекистан.

Португалия&nbsp;&mdash; Узбекистан: онлайн-трансляция матча&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу 2026.Португалия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Чемпионат мира. Группа K.
23 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
Узбекистан

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