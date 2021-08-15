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Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022

Александр Кравченко
Александр Кравченко
Корреспондент
Сегодня, 07:00
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:
Дебют — 1 сентября.
Валерий Карпин.Будет ли Дзюба в сборной, готов ли играть Фернандес, почему отказался от совмещения. Большое интервью Карпина

23 июля сборную России по футболу возглавил Валерий Карпин, сменивший на этой должности Станислава Черчесова после неудачи на Евро-2020. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года. Ожидалось, что 52-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове». Однако 2 августа Карпин покинул донской клуб.

Под руководством Карпина сборная России должна пройти уже начавшийся при Черчесове отборочный цикл к чемпионату мира-2022 в Катаре. Если команда выйдет напрямую на мировое первенство или попадет в стыковые матчи — контракт с тренером будет автоматически продлен до марта 2022 года.

В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав шесть очков. Команда по дополнительным показателям уступает первую строчку Хорватии.

Турнирная таблица группы после трех туров:

  1. 1. Хорватия (6)
  2. 2. Россия (6)
  3. 3. Словакия (5)
  4. 4. Кипр (4)
  5. 5. Словения (3)
  6. 6. Мальта (1)

1 сентября на стадионе «Лужники» в домашней игре отборочного цикла против Хорватии состоится дебютный матч под руководством нового тренера.

4 сентября российские футболисты в Никосии встретятся с Кипром, а 7 сентября в Москве им предстоит матч с Мальтой на домашнем стадионе «Спартака». Ради сентябрьских матчей РПЛ перенесла матчи 6-го тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа.

В октябрьском сборе России предстоят встречи со Словакией и Словенией. Последнюю игру отбора команда проведет 14 ноября в гостях с Хорватией.

Главный тренер &laquo;Зенита&raquo; Сергей Семак и&nbsp;форвард Артем Дзюба.Дзюба не забивает с Евро, а его замены — уже обыденность. Что решит Карпин?

Будет ли вызван в сборную России форвард «Зенита» Артем Дзюба, у которого был длительный конфликт с Карпиным со времен работы в «Спартаке»? Этот вопрос является одной из главных интриг предстоящих матчей. 32-летний форвард имеет возможность обновить рекорд по количеству голов за национальную команду. Он сравнялся с рекордсменом — Александром Кержаковым, забившим 30 мячей в 90 матчах. Дзюба достиг отметки в 30 голов за 55 игр.

Полное расписание матчей сборной России

Дата

Время

Матч

24 марта

22.45

Мальта — Россия — 1:3)

27 марта

17.00

Россия — Словения — 2:1)

30 марта

21.45

Словакия — Россия — 2:1)

1 сентября

21.45

Россия — Хорватия

4 сентября

16.00

Кипр — Россия

7 сентября

21.45

Россия — Мальта

8 октября

21.45

Россия — Словакия

11 октября

21.45

Словения — Россия

11 ноября

20.00

Россия — Кипр

14 ноября

17.00

Хорватия — Россия

Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, разыграют еще три путевки в стыковых матчах. Финальная часть мирового первенства должна пройти в Катаре 21 ноября — 18 декабря 2022 года.

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Александр Кравченко все материалы автора

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