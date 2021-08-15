Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022

Дебют — 1 сентября.

23 июля сборную России по футболу возглавил Валерий Карпин, сменивший на этой должности Станислава Черчесова после неудачи на Евро-2020. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года. Ожидалось, что 52-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове». Однако 2 августа Карпин покинул донской клуб.

Под руководством Карпина сборная России должна пройти уже начавшийся при Черчесове отборочный цикл к чемпионату мира-2022 в Катаре. Если команда выйдет напрямую на мировое первенство или попадет в стыковые матчи — контракт с тренером будет автоматически продлен до марта 2022 года.

В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав шесть очков. Команда по дополнительным показателям уступает первую строчку Хорватии.

Турнирная таблица группы после трех туров:

1. Хорватия (6) 2. Россия (6) 3. Словакия (5) 4. Кипр (4) 5. Словения (3) 6. Мальта (1)

1 сентября на стадионе «Лужники» в домашней игре отборочного цикла против Хорватии состоится дебютный матч под руководством нового тренера.

4 сентября российские футболисты в Никосии встретятся с Кипром, а 7 сентября в Москве им предстоит матч с Мальтой на домашнем стадионе «Спартака». Ради сентябрьских матчей РПЛ перенесла матчи 6-го тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа.

В октябрьском сборе России предстоят встречи со Словакией и Словенией. Последнюю игру отбора команда проведет 14 ноября в гостях с Хорватией.

Будет ли вызван в сборную России форвард «Зенита» Артем Дзюба, у которого был длительный конфликт с Карпиным со времен работы в «Спартаке»? Этот вопрос является одной из главных интриг предстоящих матчей. 32-летний форвард имеет возможность обновить рекорд по количеству голов за национальную команду. Он сравнялся с рекордсменом — Александром Кержаковым, забившим 30 мячей в 90 матчах. Дзюба достиг отметки в 30 голов за 55 игр.

Полное расписание матчей сборной России

Дата Время Матч 24 марта 22.45 Мальта — Россия — 1:3) 27 марта 17.00 Россия — Словения — 2:1) 30 марта 21.45 Словакия — Россия — 2:1) 1 сентября 21.45 Россия — Хорватия 4 сентября 16.00 Кипр — Россия 7 сентября 21.45 Россия — Мальта 8 октября 21.45 Россия — Словакия 11 октября 21.45 Словения — Россия 11 ноября 20.00 Россия — Кипр 14 ноября 17.00 Хорватия — Россия

Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, разыграют еще три путевки в стыковых матчах. Финальная часть мирового первенства должна пройти в Катаре 21 ноября — 18 декабря 2022 года.