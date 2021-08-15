Сборная России при Валерии Карпине: расписание отборочных матчей ЧМ-2022
23 июля сборную России по футболу возглавил Валерий Карпин, сменивший на этой должности Станислава Черчесова после неудачи на Евро-2020. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года. Ожидалось, что 52-летний специалист будет совмещать работу в национальной команде и «Ростове». Однако 2 августа Карпин покинул донской клуб.
Под руководством Карпина сборная России должна пройти уже начавшийся при Черчесове отборочный цикл к чемпионату мира-2022 в Катаре. Если команда выйдет напрямую на мировое первенство или попадет в стыковые матчи — контракт с тренером будет автоматически продлен до марта 2022 года.
В отборочном турнире ЧМ-2022 сборная России выступает в группе H и после трех туров занимает второе место, набрав шесть очков. Команда по дополнительным показателям уступает первую строчку Хорватии.
Турнирная таблица группы после трех туров:
- 1. Хорватия (6)
- 2. Россия (6)
- 3. Словакия (5)
- 4. Кипр (4)
- 5. Словения (3)
- 6. Мальта (1)
1 сентября на стадионе «Лужники» в домашней игре отборочного цикла против Хорватии состоится дебютный матч под руководством нового тренера.
4 сентября российские футболисты в Никосии встретятся с Кипром, а 7 сентября в Москве им предстоит матч с Мальтой на домашнем стадионе «Спартака». Ради сентябрьских матчей РПЛ перенесла матчи 6-го тура с выходных 28-29 августа на период 25-28 августа.
В октябрьском сборе России предстоят встречи со Словакией и Словенией. Последнюю игру отбора команда проведет 14 ноября в гостях с Хорватией.
Будет ли вызван в сборную России форвард «Зенита» Артем Дзюба, у которого был длительный конфликт с Карпиным со времен работы в «Спартаке»? Этот вопрос является одной из главных интриг предстоящих матчей. 32-летний форвард имеет возможность обновить рекорд по количеству голов за национальную команду. Он сравнялся с рекордсменом — Александром Кержаковым, забившим 30 мячей в 90 матчах. Дзюба достиг отметки в 30 голов за 55 игр.
Полное расписание матчей сборной России
|
Дата
|
Время
|
Матч
|
24 марта
|
22.45
|
Мальта — Россия — 1:3)
|
27 марта
|
17.00
|
Россия — Словения — 2:1)
|
30 марта
|
21.45
|
Словакия — Россия — 2:1)
|
1 сентября
|
21.45
|
Россия — Хорватия
|
4 сентября
|
16.00
|
Кипр — Россия
|
7 сентября
|
21.45
|
Россия — Мальта
|
8 октября
|
21.45
|
Россия — Словакия
|
11 октября
|
21.45
|
Словения — Россия
|
11 ноября
|
20.00
|
Россия — Кипр
|
14 ноября
|
17.00
|
Хорватия — Россия
Победители групп в европейском отборе выйдут на ЧМ-2022 напрямую. Команды, занявшие вторые места, разыграют еще три путевки в стыковых матчах. Финальная часть мирового первенства должна пройти в Катаре 21 ноября — 18 декабря 2022 года.
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