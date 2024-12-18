Футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:24

Месси опубликовал пост в честь годовщины победы Аргентины на ЧМ-2022

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал сообщение в честь двухлетней годовщины победы его национальной команды на чемпионате мира по футболу в 2022 году.

Месси написал в своих социальных сетях, что любит декабрь и рождественские праздники. Два года назад этот последний месяц года мог стать неприятным, но в итоге он стал самым прекрасным в его спортивной карьере. И теперь каждый декабрь он вспоминает об этом... Лионель также поздравляет всех со второй годовщиной!

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира Аргентина одержала победу над Францией со счетом 4:2 по пенальти, после того как основное время завершилось вничью — 3:3.

Месси, выступая за сборную Аргентины, провел 183 матча, в которых забил 108 голов и отдал 58 результативных передач. В составе национальной команды он также стал победителем Кубка Америки в 2021-м.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Читайте также
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Капризов – главная русская звезда НХЛ прямо сейчас. Он штампует дубли, метит в MVP регулярки и никак не определится со своим будущим
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Завершились съемки сезона шоу «Ледниковый период» в народном формате
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Рудковская назвала главного фаворита чемпионата России-2025
Популярное видео
В «Ладе» началась распродажа команды?
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лукаку — о вылете Бельгии с чемпионата мира-2022: «Я плакал каждый день»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости