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«Для меня важнее был матч «Ростов» — «Урал», чем встреча с хорватами». Карпин и Джиикия — об игре года в Сплите

Авторы:

Максим Алланазаров
Севастиан Терлецкий
13 ноября, 22:45
Валерий Карпин и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России и защитник команды ответили на вопросы журналистов.

Первым на вопросы журналистов ответил Георгий Джикия, который, скорее всего, и будет капитаном сборной России в матче с Хорватией.

О том, что России хватит ничьей

— Скажу честно, о ничьей в команде никто не думает. Мы хотим сделать все, что задумали. Согласен с тренером, что не нужно думать о ничьей.

О возвращении капитанской повязки

— Дождемся завтрашнего дня. Возможно, капитаном буду я. У меня есть этот опыт, я к этому готов.

Валерий Карпин. Основная информация по матчу отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия

О готовности к матчу

— Был небольшой дискомфорт, было принято решение отдохнуть, но завтра буду готов на 100 процентов.

О давлении трибун

— Это будет большим плюсом для соперника, но мы будем сфокусированы и сосредоточены. Уверен, что наших болельщиков мы тоже увидим.

О разборе соперника

— Разбирали игру хорватов, провели эту работу, но подробности не буду раскрывать. Не буду называть конкретных игроков, выделю всю команду, так как она очень квалифицированная.

О самоуверенности хорватов

— Это их право, но у нас хороший настрой. Мы хорошо готовы и хотим показать это на поле. Сейчас обойдемся без громких слов.Матч очень важный, разыгрывается прямая путевка на чемпионат мира — это само по себе является фактором настроя.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Затем с журналистами поговорил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Валерий Карпин. Для Карпина матч «Ростов» — «Урал» важнее, чем Хорватия — Россия. Главный тренер сборной сошел с ума?

О самом важном матче в карьере

— Ощущения — как при любом важном матче, ничего нового. Это однозначно не самый важный матч в карьере. Пока таким матчем был «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за то, чтобы не попасть в стыки. У нас будет второй шанс, даже если в игре с Хорватией что-то пойдет не так.

Не боюсь ли я, что эту фразу будут вспоминать, если что-то пойдет не так? Нужно быть дебилами, чтобы это припоминать. Вы говорите про мою карьеру или про Россию? Понятно, что для страны это самый важный матч в году. Таких игр было много. Тот же матч против Украины. Таких матчей было 20-30. Для России — да, но для меня — нет.

О капитанской повязке Джикии

— Если Георгий выйдет с повязкой, тогда закольцуем эту историю, но пока ничего не произошло.

О словах Златко Далича, что Россия сыграет так, как ей позволит Хорватия

— В этом и заключается футбол. Я не видел матчей, в которых одна команда просто стояла бы на поле. Конечно, одна команда будет играть так, как позволяет ей другая.

Как настроить игроков с учетом того, что России хватит и ничьей

— Для меня бы было гораздо проблематичнее, если бы нам была нужна только победа. Спросите у хорватов, хотели бы они поменяться с нами местами, чтобы их тоже устраивала ничья?

Златко Далич и&nbsp;Лука Модрич. «Карпин был смелым игроком, теперь пытается привить смелый футбол сборной России». Модрич и Далич — о решающем матче за выход на ЧМ-2022

О разнице в подготовке по сравнению с первым матчем с Хорватией

— Подготовка к матчу такая, как была в первый раз. Не могу сказать, что мы на 100 процентов знаем, как они будут играть. Хорваты могут сыграть и 4-3-3, и ромбом в центре поля. Конечно, сейчас легче, так как мы в первый раз только познакомились, а сейчас уже знаем друг друга.

Об атмосфере в сборной

— Никакого расслабона у нас нет, но что, по-вашему, шутить нельзя? Нужно закрыться в комнате? Понятно, что напряжение есть, и завтра оно проявится. Игроки шутят, и зажатыми назвать их не могу.

Хорватия — Россия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры