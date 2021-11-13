Главный тренер сборной России и защитник команды ответили на вопросы журналистов.

Первым на вопросы журналистов ответил Георгий Джикия, который, скорее всего, и будет капитаном сборной России в матче с Хорватией.

О том, что России хватит ничьей

— Скажу честно, о ничьей в команде никто не думает. Мы хотим сделать все, что задумали. Согласен с тренером, что не нужно думать о ничьей.

О возвращении капитанской повязки

— Дождемся завтрашнего дня. Возможно, капитаном буду я. У меня есть этот опыт, я к этому готов.

О готовности к матчу

— Был небольшой дискомфорт, было принято решение отдохнуть, но завтра буду готов на 100 процентов.

О давлении трибун

— Это будет большим плюсом для соперника, но мы будем сфокусированы и сосредоточены. Уверен, что наших болельщиков мы тоже увидим.

О разборе соперника

— Разбирали игру хорватов, провели эту работу, но подробности не буду раскрывать. Не буду называть конкретных игроков, выделю всю команду, так как она очень квалифицированная.

О самоуверенности хорватов

— Это их право, но у нас хороший настрой. Мы хорошо готовы и хотим показать это на поле. Сейчас обойдемся без громких слов.Матч очень важный, разыгрывается прямая путевка на чемпионат мира — это само по себе является фактором настроя.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Затем с журналистами поговорил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

О самом важном матче в карьере

— Ощущения — как при любом важном матче, ничего нового. Это однозначно не самый важный матч в карьере. Пока таким матчем был «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за то, чтобы не попасть в стыки. У нас будет второй шанс, даже если в игре с Хорватией что-то пойдет не так.

Не боюсь ли я, что эту фразу будут вспоминать, если что-то пойдет не так? Нужно быть дебилами, чтобы это припоминать. Вы говорите про мою карьеру или про Россию? Понятно, что для страны это самый важный матч в году. Таких игр было много. Тот же матч против Украины. Таких матчей было 20-30. Для России — да, но для меня — нет.

О капитанской повязке Джикии

— Если Георгий выйдет с повязкой, тогда закольцуем эту историю, но пока ничего не произошло.

О словах Златко Далича, что Россия сыграет так, как ей позволит Хорватия

— В этом и заключается футбол. Я не видел матчей, в которых одна команда просто стояла бы на поле. Конечно, одна команда будет играть так, как позволяет ей другая.

Как настроить игроков с учетом того, что России хватит и ничьей

— Для меня бы было гораздо проблематичнее, если бы нам была нужна только победа. Спросите у хорватов, хотели бы они поменяться с нами местами, чтобы их тоже устраивала ничья?

О разнице в подготовке по сравнению с первым матчем с Хорватией

— Подготовка к матчу такая, как была в первый раз. Не могу сказать, что мы на 100 процентов знаем, как они будут играть. Хорваты могут сыграть и 4-3-3, и ромбом в центре поля. Конечно, сейчас легче, так как мы в первый раз только познакомились, а сейчас уже знаем друг друга.

Об атмосфере в сборной

— Никакого расслабона у нас нет, но что, по-вашему, шутить нельзя? Нужно закрыться в комнате? Понятно, что напряжение есть, и завтра оно проявится. Игроки шутят, и зажатыми назвать их не могу.